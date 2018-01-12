Мир за ночь. 11-12 января 2018 года

Казахстан в качестве председателя готовит официальный визит Совета Безопасности в Афганистан. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров, пишет ТАСС. «Мы работали над ней с тех пор, как стали непостоянным членом Совета Безопасности (1 января). Мы считаем, что членам Совета важно ознакомиться с ситуацией на месте событий», - сказал Умаров, добавив, что в ходе визита планируются встречи с членами правительства Афганистана. Умаров не уточнил, когда именно состоится поездка, однако информированный источник в ООН сообщил ТАСС, что делегация Совбеза планирует покинуть Нью-Йорк уже в эту пятницу, 12 января, и в ее состав может войти постпред США Никки Хейли. В последний раз СБ ООН в полном составе посещал Афганистан семь лет назад.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 12 декабря 2017 года получил эквадорское гражданство, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспинозу, передает Meduza. Ранее министр сообщила, что Эквадор пытается договориться с Великобританией по поводу статуса Ассанжа. Британское министерство иностранных дел заявило, что отклонило полученный от Эквадора запрос предоставить Ассанжу дипломатический иммунитет. Эспиноза не пояснила, каким образом предоставление гражданства может помочь Ассанжу избежать ареста британской полицией. Джулиан Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил там политическое убежище из-за угрозы экстрадиции в Швецию, где против него завели дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж опасался, что Швеция передаст его США — там его обвиняют в разглашении секретных данных.

Бывший мэр Рима Иньяцио Марино приговорен апелляционным судом к двум годам заключения по обвинению в растрате госсредств на личные цели. Как сообщает в четверг агентство ANSA, речь идет о 50 обедах на общую сумму €13 тыс, передает ТАСС. В суде первичной инстанции Марино ранее был оправдан. Теперь бывший градоначальник, который назвал приговор «политическим преследованием», намерен обжаловать его в Кассационном суде. Он утверждает, что все обеды носили представительский характер. Марино был избран мэром столицы в 2013 году от Демократической партии. В 2015 году после серии скандалов, включая обвинения в растрате казенных средств, он был вынужден подать в отставку.

Избиратели в Чехии определят в пятницу и субботу будущего президента республики из девяти кандидатов, он займет этот пост на предстоящие пять лет. Среди претендентов - действующий глава государства Милош Земан. Согласно социологическим опросам, основная борьба развернется между Милошем Земаном и Иржи Драгошем, пишет ТАСС. Предстоящие выборы, которые продлятся два дня, будут вторыми в истории республики прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом. В голосовании могут принять участие свыше 8 млн избирателей страны, население которой составляет 10,6 млн человек. Чешские политологи не исключают, что для определения победителя потребуется второй тур, который может пройти 26-27 января. Социологические опросы показывают, что в первом туре ни один из претендентов на высший государственный пост не сможет набрать свыше 50% голосов избирателей, чтобы обеспечить себе победу.

В составленный Белым домом список высокопоставленных российских бизнесменов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, войдут около 50 человек, а с учетом членов их семей в перечне окажутся около 300 россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Вашингтоне, передает Дождь. Близкий к Госдепартаменту собеседник газеты отметил, что документ будет представлен в срок, то есть не позднее 29 января 2018 года. Представить Конгрессу эти данные требует принятый в США летом закон о «О противодействии противникам США посредством санкций». Официально информацию о количестве фигурантов списка и их именах не разглашают. В конце декабря бывший координатор санкционной политики в Госдепартаменте Дэниэл Фрид говорил, что попадание в список не означает, что санкции будут обязательно введены, однако увеличивает риск этого.