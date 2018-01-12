Режим ЧС, введенный из-за непогоды в Астане, отменен - акимат

Все объекты в городе работают в обычном режиме
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Астане в четверг из-за резкого ухудшения погодных условий, снят, сообщила пресс-секретарь акима столицы Эльвира Жургенбаева.
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