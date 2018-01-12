Режим ЧС, введенный из-за непогоды в Астане, отменен - акимат

«Вчера по решению акима Астаны Асета Исекешева в связи с резким ухудшением погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация, решение было принято на один день. На сегодняшний день режим ЧС отменен», - сказала Жургенбаева на брифинге.

По ее словам, все объекты работают в обычном режиме.

Режим ЧС природного характера был введен в Астане утром в четверг из-за сильного бурана. В городе не работал аэропорт, были отменены занятия в школах, закрылись учреждения и торговые центры.