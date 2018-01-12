Все объекты в городе работают в обычном режиме
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Режим ЧС, введенный из-за непогоды в Астане, отменен - акимат
Фото Чингиза Бакишева

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Астане в четверг из-за резкого ухудшения погодных условий, снят, сообщила пресс-секретарь акима столицы Эльвира Жургенбаева.

«Вчера по решению акима Астаны Асета Исекешева в связи с резким ухудшением погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация, решение было принято на один день. На сегодняшний день режим ЧС отменен», - сказала Жургенбаева на брифинге.

По ее словам, все объекты работают в обычном режиме.

Режим ЧС природного характера был введен в Астане утром в четверг из-за сильного бурана. В городе не работал аэропорт, были отменены занятия в школах, закрылись учреждения и торговые центры.

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