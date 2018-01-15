Божко указал на проблемы в сфере судмедэкспертизы в Казахстане

В понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-спикер палаты Владимир Божко рассказал об имеющихся проблемах в сфере судмедэкспертизы, нехватке специалистов в этой области и заявил, что поручения руководства страны не выполняются.

«Все правоохранительные органы высказывают неудовлетворенность от отсутствия судебно-медицинских экспертов во многих районах областей, что принуждает следователей направлять трупы или материалы дела в судебно-экспертные подразделения за 200-500 км. А это затягивание расследования уголовных дел, от которого страдают лица, проходящие по делу», - заявил Божко.

Он напомнил, что еще в 2013 году премьер-министр поручал ряду министерств навести порядок в моргах, где «граждане и эксперты сталкиваются с невыносимыми моральными и служебными трудностями, ввиду полного несоответствия этическим и служебным требованиям обустройства и содержания моргов». За это время только численность населения Астаны увеличилась в 5 раз, а морг остался на областном «захудалом уровне». Не лучшее положение и в Алматы.

«Поручения премьер-министра не выполнены, Минфин денег на строительство современных моргов не выделяет, ведомства и акиматы кивают друг на друга, а вопрос не решается. Правоохранительные и судебные органы испытывают большие трудности при проведении ряда судебных экспертиз», - подчеркнул вице-спикер.

Не хватает экспертов и в вопросах борьбы с коррупцией и расследовании такого рода дел.

«В областях не хватает судебных экспертов, которые проводят видео-фотографические, психо-филологические и строительно-экономические экспертизы. Также проблемы имеются в городе Астане, Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской и Алматинской областях. Красноречив пример Западно-Казахстанской областной судебной экспертизы, которая отказывает в проведении экспертизы по качеству, объемам и стоимости выполненных строительных работ, качеству материалов, ссылаясь на отсутствие экспертной практики, методики исследования и соответствующего оборудования. Думается, Минюсту надо применить хорошо зарекомендовавший себя армейский метод: «не умеешь – научим, на хочешь работать – заставим», - предложил Божко.

В силу такого отношения дела по фактам расхищения бюджетных средств при строительстве суды не могут рассматривать. В таком случае, пресекать коррупцию в процессе строительства вице-спикер считает невозможным.

«Непонятно, почему институты судебных экспертиз не проводят экспертизу по вопросам правильности применения строительных норм и правил по проектно-сметной документации, - продолжил он, заявив, что сам столкнулся с подобным: «Мне самому пришлось столкнуться с ситуацией, когда госэкспертиза не выявила в проектной документации отсутствие лестничного марша в проекте пожарного депо с 1 по 4 этаж, что поставило строителей на грань разорения. Но за это никого не удалось привлечь к ответственности. Надо внести изменения в соответствующее постановление правительства, разработать методику проведения экспертиз, по обоснованности и качеству проведения работы госэкспертизы проектной документации, согласовавший по удорожанию строительства объектов», - предложил вице-спикер.

Кроме того, имеются проблемы при назначении судебной, религиоведческой, молекулярно-генетической, судебно-портретной, экспертно-электротехнической, судебно-бухгалтерской, транспортно-трассологической, ихтинологической и ряда других экспертиз из-за недостатка тех или иных экспертов практически во всех областях. Божко отметил, что и правоохранительные органы нередко нагружают несоответствующей работой экспертов: не представляют вместе с звукозаписями тексты записанных разговоров, переводы документов.

Нередко следователи ставят перед экспертами необоснованные требования по проведению многочисленных экспертиз, тем самым «пытаясь переложить ответственность за затяжку расследования уголовных дел на экспертов и приводя к расходованию расходных материалов».

«В этой связи имеются факты, когда экспертиза вообще не проводится в связи с израсходованным лимитом денежных средств в Минюсте», - резюмировал он.