Комиссия Минздрава начала расследование по факту смерти беременной женщины в Жамбылской области

Комиссия министерства здравоохранения начала расследование по факту смерти беременной женщины в больнице Шуйского района Жамбылской области. Кроме того, в регионе начаты проверки всех организаций родовспоможения.

«По факту материнской смертности в Шуйском районе Жамбылской области комитетом медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения начато расследование с привлечением независимых экспертов в отношении поликлиники и межрайонной центральной больницы Шуйского района», - сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что на период расследования главный врач и заведующий родильным отделением Шуйской многопрофильной центральной больницы отстранены от занимаемых должностей. Кроме того, исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Жамбылской области Ерик Мусабаев привлечен к дисциплинарной ответственности – ему объявлен строгий выговор.

«В отношении других лиц, допустивших нарушение стандартов и правил оказания медицинской помощи, будут также приняты меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения», - подчеркнули в Минздраве.

Вместе тем в Жамбылской области будет проведено выездное заседание координационного совета по охране здоровья матери и ребенка, в ходе которого будут выработаны оперативные меры по улучшению доступности и качества медицинской помощи. А комиссия министерства уже инициировал мониторинг всех организаций родовспоможения Жамбылской области для устранения нарушений стандартов оказания медицинской помощи.

Кроме того, добавили Минздраве, планируется перевести койки родильного отделения Шуйской многопрофильной центральной больницы на уровень Центральной районной больницы, соответствующей II уровню регионализации оказания акушерско-гинекологической помощи.

26 марта агентство Kazinform сообщило, что жители города Шу обратились к журналистам с заявлением, что врачи пытались скрыть смерть пациентки. Со слов родственников, 5 марта женщина на 34 неделе беременности оказалась в Шуской городской многопрофильной больнице с угрозой выкидыша. Вечером 9 марта ее состояние резко ухудшилось, она впала в кому, а 10 марта врачи провели операцию и удалили замерший плод. Спустя два дня она умерла в реанимации, так и не придя в сознание.

В больнице заявили, что пациентка скончалась 22 марта из-за острой сердечной сосудистой недостаточности после безуспешной реанимации.

В департаменте полиции начали досудебное расследование по ч. 2 и 3 ст. 317 Уголовного кодекса (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).