Минздрав начал расследование по факту отравления школьников в Мангистауской области

Министерство здравоохранения Казахстана начало расследование по факту отравления 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы в Бейнеуском районе Мангистауской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, создан штаб при акимате.

Родители школьников считают, что дети отравились некачественной едой в столовой школы.

«По случаю отравления детей направлены письма в управление полиции Бейнеуского района, департамент полиции Мангистауской области, управление образования, районную и областную прокуратуру. На основании уведомления управлением полиции Бейнеуского района столовая школы опечатана», - сообщили в министерстве.

В рамках расследования отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов, дезсредств, обследованы работники столовой на носительство кишечной инфекции.

По данным Минздрава, дети находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей

Накануне вечером в приемное отделение районной центральной больницы Бейнеу были доставлены 11 детей в возрасте от 9 до 12 лет на скорой помощи. У всех наблюдались рвота и слабость. По информации пресс-службы акима Бейнеуского района, дети являются учащимися 2, 3 и 5 классов. После осмотра врачами их отправили домой.