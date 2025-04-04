Минздрав начал расследование по факту отравления школьников в Мангистауской области

Министерство здравоохранения Казахстана начало расследование
по факту отравления 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы в
Бейнеуском районе Мангистауской области. Как сообщила пресс-служба ведомства,
вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий,
создан штаб при акимате.
Родители школьников считают, что дети отравились некачественной едой в столовой школы.
«По случаю отравления детей направлены письма в управление полиции Бейнеуского района, департамент полиции Мангистауской области, управление образования, районную и областную прокуратуру. На основании уведомления управлением полиции Бейнеуского района столовая школы опечатана», - сообщили в министерстве.
В рамках расследования отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов, дезсредств, обследованы работники столовой на носительство кишечной инфекции.
По данным Минздрава, дети находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей
Накануне вечером в приемное отделение районной центральной больницы Бейнеу были доставлены 11 детей в возрасте от 9 до 12 лет на скорой помощи. У всех наблюдались рвота и слабость. По информации пресс-службы акима Бейнеуского района, дети являются учащимися 2, 3 и 5 классов. После осмотра врачами их отправили домой.
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