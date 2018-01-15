​Тенге укрепился до 329,5 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $6,8 млн., показав снижение на $95,8 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:05 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $69,9 за баррель. В пятницу стоимость барреля Brent впервые с начала декабря 2014 года превысила отметку $70. Как писали Ведомости, причина этого роста - инерция от снижения избыточных запасов углеводородов в США и рост потребления в стране из-за холодной зимы. Американский эталон WTI тоже подорожал до рекордного за три года уровня, достигнув $64,5 за баррель.

По недельным данным минэнерго США, к 5 января запасы нефти в стране снизились на 4,95 млн. баррелей, что оказалось более чем на 1 млн. баррелей больше прогнозов. Добыча нефти в США за расчетный период снизилась на 290 тыс баррелей в сутки до 9,5 млн. б/с. Серия последовательных снижений запасов в США в зимний сезон оказалась самой длинной за десятилетие, указывает Bloomberg.

В начале 2018 года нефть дорожала из-за крупнейших с 2009 года протестов в Иране - третьем по величине производителе нефти ОПЕК (3,8 млн. баррелей в сутки). Однако к физическому сокращению экспорта иранской нефти они не привели. Кроме того, вышли данные о добыче в переживающей системный кризис Венесуэле: в декабре она упала до минимума за 16 лет (примерно 1,7 млн баррелей в сутки). Мировому спросу на нефть также способствовали слабость доллара и ожидания глобального экономического роста.

«Все фундаментальные факторы поддерживают ралли, которое способно продлиться еще какое-то время», - заявил Bloomberg руководитель отдела прогнозирования сырьевых рынков Standard Chartered в Лондоне Пол Хорснелл.