​ДЧС Алматы предупреждает об угрозе схода лавин в горных районах

ДЧС Алматы сообщает об угрозе схода лавин в горных районах города. Жителям не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования инцидентов, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

«В связи с продолжающимися осадками в горных районах Алматы и Алматинской области 15-16 января возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования сходов лавин», - говорится в сообщении ДЧС.

В понедельник из-за ухудшения погодных условий в школах Астаны были отменены занятия для учащихся 0-4 классов первой смены. Вместе с тем в Акмолинской и Павлодарской области были закрыты дороги для движения автотранспорта. Накануне в трёх областях Казахстана – Мангистауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской – было объявлено штормовое предупреждение. Ночью на юге и юго-востоке республики ожидался сильный снег. В течение дня там также ожидались метель, туман, гололед и усиление ветра.