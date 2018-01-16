Мир за ночь: 15-16 января 2018 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил «задушить» так называемые силы безопасности, которые международная коалиция во главе с США создает на севере Сирии, рядом с турецкой границей. Эрдоган считает, что туда входят курдские вооруженные подразделения, пишут «Ведомости».

«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — цитирует Эрдогана информагентство «Анадолу».

Он также заявил, что Анкара готова начать новую антитеррористическую кампанию. «Операция может начаться в любую минуту. Затем придет черед других регионов», — добавил он.

«Вместо того чтобы защищать границы альянса, союзник Анкары по НАТО действует заодно с террористами, орудующими вне Турции, создает военизированную структуру. Это является не чем иным, как проявлением вражды к Турции. США должны отказаться от этой ошибки», - сказал соратник Эрдогана, турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

Министерство обороны Великобритании доложило о перехвате двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Два британских многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon были по тревоге подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии, сообщает «Euronews».

Британские истребители и самолет-заправщик подняли в воздух после того, как Королевские военно-воздушны силы перехватили радиопереговоры двух российских ракетоносцев. Британцев поддержали бельгийские истребители F-16 и французский летающий танкер С-135FR.

Министерство обороны России, в свою очередь, подтвердило, что на отдельных этапах полета российские бомбардировщики сопровождали истребители стран НАТО - Бельгии и Великобритании. В ведомстве также сообщили, что российские самолеты выполняли многочасовой плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в своем номере в одном из лондонских отелей, сообщает «Meduza» со ссылкой на «Reuters». Певице было 46 лет.

Смерть О’Риордан подтвердил ее агент Линдси Холмс. Она назвала случившееся неожиданным, Причины смерти пока неизвестны. В Лондон певица приехала для звукозаписи.

О’Риордан стала солисткой The Cranberiies в1990 году, спустя год после основания группы. Они сотрудничали до 2003 года, потом певица занялась сольной карьерой; через шесть лет они воссоединились.

В прошлом году группа начала мировое турне, но отложила его из-за проблем со здоровьем у О’Риордан, у которой болела спина. Также певица сообщила, что у нее диагностировали биполярное расстройство.

The Cranberries – одна из самых популярных рок-групп 90-х, пик их славы пришелся на это же десятилетие. Группа продала более 40 млн копий своих альбомов. Широкой аудитории более всего известны их главные хиты – Zombie и Linger.

Другая потеря минувших суток – российский политик, один из главных лидеров протестного левого движения 90-х «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Он умер в возрасте 72 лет, сообщает РБК со ссылкой на члена исполкома «Трудовой России» Станислава Рузанова. По его словам, Анпилов скончался после обширного инсульта около 23:20 в больнице.

О смерти политика сообщается и на его странице в Facebook. «Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — сказано в сообщении.

Экс-депутат Госдумы Дарья Митина сообщила ТАСС, что Анпилов почувствовал себя плохо в минувшую субботу. ​«13 января [Анпилов] ехал на встречу [кандидата в президенты России от КПРФ Павла] Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал — oбширный инсульт. Три дня лежал в кoме, несколько часов назад скончался», — сказала она.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Красная Глина Краснодарского края. В 1973 году закончил факультет журналистики МГУ, после чего уехал работать на Кубу переводчиком в министерстве торгового флота. Вернувшись, трудился переводчиком в Высшей комсомольской школе, затем – в районных газетах в Подмосковье.

С 1977 по 1984 год был комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1984—1985 годах – корреспондент в Никарагуа, в 1985 году вернулся в СССР, вновь работал в Гостелерадио, откуда ушел в 1991 году.

Один из создателей «Трудовой России», он активно участвовал в протестах против тогдашнего президента России Бориса Ельцина в1992-1993 годах. Активный участник октябрьских событий 1993 года. Был на стороне Верховного Совета. В середине нулевых участвовал в митингах движения «Другая Россия».