Минфин доволен темпами приватизации

11 топовых объектов на сумму 61 млрд тенге продано в рамках программы приватизации, еще 12 планируется продать в текущем году, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов. По его словам, реализация программы идет лучше, чем ожидалось, однако увеличилось и количество проблем, связанных с продажей объектов в регионах.

«На сегодня за 2 года выставлено 476 объектов согласно комплексного плана приватизации, в том числе реализовано 367 объектов на сумму 164 млрд тенге. Кроме того, 255 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации. В целом, с учетом реорганизуемых и ликвидируемых объектов выполнение комплексного плана приватизации составляет 71%», - рассказал Султанов.

Он напомнил, что на реализацию в 2017 году было запланировано 463 объекта, план выполнен на 97%. Выставлено на торги 289 объектов, из них продано – 190, реорганизовано и подлежит ликвидации - 162 объекта.

«По объективным причинам 12 объектов, то есть 3% по решению комиссии, перенесены на 2018 год», - пояснил министр.

Вместе с тем, продаваемость, с учетом реорганизуемых, ликвидированных объектов составила 76%, на продаже еще остается 99 объектов, не реализованных в 2017 году по результатам проведенных торгов. Процедура их приватизации завершится в 2018 году.

«По объектам республиканской собственности, при полном выставлении, продаваемость в отчетном году составила 80%. Отдельно по топовым объектам предусматривается особый порядок. В 2017 году начата соответствующая работа. На продажу было запланировано 23 топовых объекта, в том числе 20 объектов нацхолдингов и 3 объекта республиканской собственности. Из них в настоящее время продано 11 и 12 объектов находятся в стадии продажи и переговоров с потенциальными покупателями. Общая цена продажи топовых объектов составила 61 млрд тенге, что на 20% больше их балансовой стоимости и на 8% больше их оценочной стоимости. Таким образом, выставляемость объектов комплексного плана в 2017 году составила 97%, продаваемость - 76%», - подчеркнул глава Минфина.

Таким образом, заверил Султанов, проведенный анализ показал «ускорение темпов выставляемости объектов». В прошлом году она на 15% превысила аналогичный показатель за 2016 год, а цена на 8% превышает их балансовую стоимость, на 12% увеличилось количество активных посетителей торговой площадки.

В то же время имеется и ряд проблем, которые требуют срочного решения. Как сообщил Султанов, некоторыми продавцами «допускаются нарушения определённого законом 20-дневного интервала между проведением торгов», а отдельными акиматами «осуществляется дробление государственных долей участия в ТОО при выставлении их на продажу».

«Это негативно отражается на результатах продажи. Между тем дробление пакетов акций/долей участия юридических лиц разрешено лишь в отношении активов «Самрук-Казына» в целях привлечения стратегических инвесторов», - подчеркнул он.

Среди проблем и «затягивание» отдельными продавцами мероприятий по предпродажной подготовке и оценке объектов.

«Тем самым нарушаются сроки выставления на продажу, предусмотренные дорожными картами, а торги откладываются на поздние сроки», - подчеркнул министр.

«Бакытжан Абдирович (Сагинтаев – премьер-министр - V), несмотря на то, что еще в 2016 году вами на заседании правительства было поручено прекратить практику внесения в правительство обращений касательно исключения объектов приватизации, количество таких обращений увеличилось», - обратился Султанов к главе кабмина.

Он также в очередной раз отметил вопрос о несвоевременности принятия решений о ликвидации по объектам, не проданным по результатам трех проведенных торгов, ситуация с которым «не улучшилась».

В связи с этим Минфин предлагает поручить центральным госорганам и местным исполнительным органам, нацхолдингам и компаниям обеспечить неукоснительное соблюдение норм законодательства по проведению торгов; исключить необоснованное дробление госпакетов, доли участия в объектах приватизации; обеспечить своевременное и надлежащее проведение предпродажной подготовки объектов приватизации; прекратить практику внесения обращений о внесении обращений об исключении объектов приватизации из перечня без веских оснований; принять решение по объектам, подлежащим ликвидации; осуществлять контроль за исполнением графиков реализации; информацию о проведенной работе ежемесячно направлять в Минфин и Миннацэкономики.

«Вы сказали, что много нарушений в ходе приватизации, особенно в регионах, - тут же обратился к Султанову премьер. - Те предложения, контрольные, мы сказали, - исключить, обеспечить. И на этом все останется. Я уверен, что, когда в следующий раз будете докладывать – то же самое будет продолжаться. Надо какой-то другой механизм (принять), чтобы исполнялось. Я не знаю, может публично, если там дробятся в нарушение, выставьте, что в такой-то области, такой-то объект в нарушение делается. Или специально затягивается оценка, или что-то делается. Надо публично показывать. Или другие механизмы придумывать. А так мы каждый раз будем говорить – возьмите на контроль, давайте мониторить – ничего не изменится абсолютно. Вы же сами сказали по исключению, в 2016 году хоть давали поручения, все равно до сих пор идут предложения. Не остановить!», - возмутился он.

Султанов попытался оправдаться, что такие области «красной строкой» отмечены на сайте gosreestr.kz.

«Бахыт Турлыханович, госреестр кто смотрит?, - повысил тон премьер. - Вы смотрите, может быть, акимат. А надо, чтобы общество смотрело. Положите на те сайты, где население читает, популярные. Пусть видят, как идет приватизация в той или иной области, с какими нарушениями!».