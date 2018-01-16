Новая система оплаты труда будет апробирована в четырех госорганах

В четырех государственных органах в пилотном режиме будет апробирована новая система оплаты труда, сообщил во вторник официальный представитель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин. По его словам, такой подход позволит уравнять зарплату чиновникам и платить каждому «по заслугам».

«В агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, министерстве юстиции и акиматах Астаны и Мангистауской области в пилотном режиме введена новая система оплаты труда для административных государственных служащих. Она предполагает изменения как в отношении исчисления ежемесячной заработной платы, так и в отношении премиальных выплат», - сообщил официальный представитель агентства Нурлан Жахин.

По его словам, должностной оклад сотрудников этих ведомств теперь будет зависеть от характера и сложности работы, что отличается от традиционной системы, которая учитывает только уровень должности и стаж работы госслужащего.

«При старой тарифной сетке работники министерств получали значительно больше служащих акиматов, а оклад любого руководителя был выше, чем у исполнителя, вне зависимости от содержания работы каждого. Это приводило к необоснованной диспропорции в оплате труда и не дифференцировало должности с учетом их значимости для госоргана. Новая система основана на факторно-балльной шкале, согласно которой все должности оцениваются с учетом трех факторов: какой уровень знаний, компетенций и опыта работы необходим для эффективного осуществления должностных обязанностей; степень сложности поставленных перед должностью задач; а также степень ответственности за недостижение результата», - перечислил официальный представитель.

В итоге, по каждому из факторов выводится балл, а их совокупность определяет место должности в новой сетке оплаты труда. В результате оценки должности сформированы в четыре блока, каждый из которых состоит из 15 уровней с учетом иерархии. «Благодаря внедрению факторно-балльной шкалы оплаты труда, в текущем году в госорганах, в которых пройдет апробирование новой системы, в сравнении со вспомогательными (техническими) работниками больше станут зарабатывать работники отраслевых структур, формирующие политику, аналитики, а также сотрудники регионов. К примеру, если раньше главный специалист акимата в среднем получал на 70% меньше (115 тысяч тенге), чем главный эксперт в центральном госоргане, то сейчас разница будет составлять в среднем 10% или 210 тысяч тенге», - отметил Жахин. Важным нововведением, также подчеркнул он, является то, что для каждого государственного органа в рамках пилотного проекта будет формироваться отдельный бонусный фонд. Таким образом, вне зависимости от того, в каком государственном органе госслужащий работает, у него будет возможность получить бонус за высокие результаты работы.