«АрселорМиталл» сообщил о повышении окладов работникам на 30%

С 1 января 2018 года будет произведено повышение тарифов и окладов работникам, находящимся в списочной численности АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Оркен», сообщает в среду пресс-служба компании.

«Для работников подземных групп угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и железорудного месторождения Атасу ТОО «Оркен» на 30% плюс индексация заработной платы в размере 3,55% согласно коллективному договору», - говорится в распространенном сообщении.

Кроме этого, «для поверхностных работников угольного департамента, работников ТОО «Оркен» и стального департамента, а также прочих вспомогательных функций стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» будет произведено повышение до 30% в соответствии с грейдовой системой», сообщает пресс-служба.

При этом в заключении оговаривается, что вопрос по повышению заработной платы работникам стального департамента, работникам поверхностных групп угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» будет рассмотрен и решен до 26 января 2018 года.

В середине декабря 2017 года шахтеры восьми шахт, принадлежащих компании «АрселорМиттал Темиртау» объявили забастовку. Почти 700 человек на протяжении четырех суток находились в шахтах, требуя повысить заработную плату на 100%, уменьшить пенсионный возраст до 50 лет, стопроцентную оплату больничного листа.