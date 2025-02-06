800 млрд тенге потребуется на индексацию пенсий и зарплат при максимальном повышении НДС – Жумангарин

При максимальном повышении НДС до 20% правительству понадобится 800 млрд тенге на индексацию пенсий, пособий и зарплат бюджетникам. Как заявил в четверг журналистам в кулуарах сената заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, по сравнению с той суммой, которая поступит от налогов, это «вполне комфортная цифра».

«При максимальном повышении (НДС – В.) это (индексация пособий, пенсий и зарплат бюджетников – В.) обойдётся нам в 800 млрд тенге. И по сравнению с той суммой, которая поступит, это вполне комфортная цифра. То есть мы спокойно ее удержим», - заявил Жумангарин.

По его словам, все необходимые расчеты по различным вариантам повышения НДС уже проведены. Единственное, сейчас институт экономических исследований изучает «возможные реакции».

«Мы тоже не заинтересованы в том, чтобы бизнес “проголосовал ногами”. Нам важно оценить общую ситуацию. Необходимо детально рассмотреть влияние по видам бизнеса, по секторам – малый, средний, крупный», - отметил министр.

Он подчеркнул, что это «действительно большая работа», которая ведется «день и ночь». И сотрудники министерства национальной экономики с 21 декабря работают без выходных.

Напомним, в Казахстане обсуждается вопрос повышения НДС с 12% до 20%. Эту налоговую реформу предложил Жумангарин 28 января в ходе расширенного заседания правительства. Заявлялось, что повышение налога на добавленную стоимость будет частично компенсировано снижением нагрузки на фонд оплаты труда. При этом окончательного решения по ставке еще не принято. Министр обещал, что она будет определена правительством 15-20 февраля.