​Правительственная комиссия займется расследованием трагедии в Актюбинской области

Для расследования причин возгорания автобуса на трассе Шымкент-Самара в Актюбинской области, унесшего жизни 52 человек, создана специальная правительственная комиссия, в которую вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента министерства иностранных дел Ардак Мадиев, а также представители правоохранительных органов, пишет агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство внутренних дел.

«Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших, создана специальная правительственная межведомственная комиссия», – приводятся слова директора департамента государственного языка и информации Алмаса Садубаева.



18 января в около 9:30 утра (10:30 по времени Астаны) в трассовый медико-спасательный пункт «Калыбай» Актюбинской области поступил вызов о возгорании пассажирского автобуса на трассе Самара-Шымкент. На месте происшествия работает оперативный штаб. По предварительным данным, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана, направлявшиеся в Россию. 5 человек, находившихся в автобусе, сумели самостоятельно выбраться из горящего транспорта. Двое из них получили ожоги кистей. Им оказана медицинская помощь. Казахстанская и узбекская стороны открыли горячие линии для родных и близких погибших.

Между тем, несколько дней назад ДЧС Актюбинской области объявил акцию «Безопасный транспорт», объяснив это тем, что данная акция проводится и в связи с увеличением пожаров на автомобильном транспорте. Акция началась 15 января и продлится месяц — до 15 февраля. В Актюбинской области за 2017 год зарегистрировано 806 пожаров, из них 178 пожаров на транспорте. С начала 2018 года по сегодняшний день зарегистрировано 36 пожаров, из них 8 пожаров на автотранспорте. Основной причиной пожаров на автотранспорте является короткое замыкание электрических проводов.