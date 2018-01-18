В автобусе, следовавшем в Казань, погибли 52 человека
  • 224
Назарбаев отправил в Узбекистан телеграмму с соболезнованиями

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

По поручению президента создана правительственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

18 января в около 9:30 утра (10:30 по времени Астаны) на трассе Шымкент-Самара загорелся автобус, в котором было 57 человек, 52 из них сгорели. Граждане Узбекистана направлялись на автобусе в Казань.

Обязательный техосмотр автобус Kassbohrer Setra проходил в августе 2015 года. В перечне регулярных маршрутов он отсутствует, он не получал лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки, правда, имеется вероятность работы по договору аренды.

Свежее из этой рубрики
​Правительственная комиссия займется расследованием трагедии в Актюбинской области
Новости
​Трое из пяти выбравшихся из горящего автобуса – граждане Казахстана, двое – Узбекистана
Новости
Двое пассажиров сгоревшего в Актюбинской области автобуса получили ожоги кистей
Loading...
Просматриваемые
Новости
Жилстройсбербанк планируется продать до конца года
Новости
Казахтелеком, Казтатомпром и Air Astana могут выйти на IPO в 2018 году
Новости
Нашли школьника, пропавшего в Астане во время бурана
Новости
Аким Астаны объявил чрезвычайную ситуацию природного характера
Новости
MEGA Alma-Ata будет перестроена
Новости
52 человека погибли в Актюбинской области