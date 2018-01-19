Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов
Суд Англии отказал в обжаловании решения по делу Стати, вынесенного в пользу Казахстана - Минюст
Иллюстрация Жанары Каримовой

11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Апелляционного суда Англии отклонила ходатайство молдавского бизнесмена Анатолия Стати и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан. Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года. Представление и защита интересов государства по данному делу обеспечивается министерством юстиции Республики Казахстан с участием международной юридической фирмы «Herbert Smith Freehills LLP», сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.

«В своем решении от 6 июня 2017 года Высокий суд Англии поддержал Республику Казахстан в том, что решение арбитражного трибунала от 19 декабря 2013 года основано на мошенничестве, и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии», - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Ранее, 27 июня 2017 года Высокий суд Англии также отказал Стати в возможности подачи апелляции на решение, позволившее рассмотреть факты мошенничества по существу в английском правосудии.

21 декабря агентство Reuters сообщило, что Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 млрд из-за судебных разбирательств с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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