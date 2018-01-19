Суд Англии отказал в обжаловании решения по делу Стати, вынесенного в пользу Казахстана - Минюст

Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов
11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Апелляционного суда Англии отклонила ходатайство молдавского бизнесмена Анатолия Стати и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан. Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года. Представление и защита интересов государства по данному делу обеспечивается министерством юстиции Республики Казахстан с участием международной юридической фирмы «Herbert Smith Freehills LLP», сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.
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