Никто из подсудимых не признался в убийстве подростка
Приговор по делу об убийстве Шерзата Полата огласят 5 июня
фото Верховного суда

Во вторник, 3 июня, завершились прения сторон на судебном процессе по делу об убийстве Шерзата Полата. На нем также сказали свои последние слова подсудимые. Никто из них не признался в убийстве подростка.

Подсудимые на прениях сторон поддержали свою защиту, заявляя о том, что конфликт был спровоцирован стороной потерпевших. Часть из них требует, чтобы в отношении отца подростка, Каржаубая Нурымова, было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство с использованием оружия».

«Каржаубай Нурымов стал причиной этих событий, если бы он не вытащил нож и не проявлял агрессию, если бы Шерзат не ударил, не было бы этой ситуации», - сказал подсудимый Дархан Аскентай.

В итоге подсудимые Дархан Аскентай, Дидар Калиахмет и Дидар Искак попросили у суда полностью оправдать их. Шынгыс Белгожаев, Нурбол Токтаубаев и Равиль Сакиев попросили наказание по статье «Хулиганство», а адвокат Нурлан Келибаев настаивал на том, что действия его подзащитного Нуркияса Ильясова больше подпадают под статью об «умышленном причинении легкого вреда здоровью». Азамат Токтаубаев попросил суд наказать его по статье о «краже» и оправдать по статье о «хулиганстве с использованием оружия». Абзал Шынасыл, обвиняемый в убийстве Шерзата Полата, попросил наказание по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» за удары ножом в область таза Нурканату Гайыпбаеву.

Ранее на прениях выступило государственное обвинение. Прокуроры запросили от 7 до 23 лет лишения свободы подсудимым по делу об убийстве Шерзата Полата. Защита потерпевших потребовала самого строгого наказания для подсудимых.

Приговор назначили на 16:00 5 июня.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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