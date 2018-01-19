Они дали объявление в интернете
В Астане осудили супругов, пытавшихся продать почку
Иллюстрация Жанары Каримовой

За попытку продать почку одного из супругов, женатую пару признали виновными и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба суда города Астаны.

«В районном суде №2 Сарыаркинского района г. Астана рассмотрено уголовное дело в отношении супругов, которые в 2017 году разместили объявление на сайтах. Затем совершили незаконную сделку по продаже почки, получив 6 млн тенге в безналичной форме от лица, имитирующего покупателя», - говорится в информационном сообщении.

Приговором суда супругам назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Они признаны виновными по статье 24 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»: Покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам . И по статье 116 части второй пункту 4 «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека»: те же деяния, совершенные «группой лиц, группой лиц по предварительному сговору».

Приговор не вступил в законную силу.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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