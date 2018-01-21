Гражданин Казахстана погиб при теракте в Кабуле

Гражданин Казахстана погиб при нападении боевиков на отель в Кабуле, написал вечером в воскресенье на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков.

«Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле», - написал Жайнаков.

По его информации, «казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел». «В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на Родину», - проинформировал он.

Жайнаков в своем сообщении не указал имя погибшего казахстанца.

В результате нападения на отель, которое произошло накануне вечером, погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе 14 иностранцев, сообщал афганский телеканал 1tvNews. Среди погибших есть граждане Украины и Венесуэлы.