Мир за ночь. 21-22 января 2018 года

Экстренная встреча СБ ООН из-за действий Турции против курдов в Сирии, возможная отправка дополнительного военного контингента США в Афганистан, конфликт интересов бизнеса Трампа с его президентством, партии Германии проголосовали за создание коалиционного правительства.

Франция призвала собраться на экстренную встречу Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с событиями в сирийской провинции Африн. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Гута, Идлиб, Африн — Париж просит созыва Совбеза»,— цитирует Коммерсант его пост в Twitter. Также министр заявил, что утром говорил со своим турецким коллегой.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Оливковая ветвь» в Африне против курдов. До этого он предъявил курдам ультиматум: в недельный срок покинуть занимаемые ими позиции или быть готовыми к операции по их уничтожению.

США призвали Турцию ограничить военную операцию в Африне как по масштабу и продолжительности, так и по жертвам среди мирного населения, говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт. «Как отметил накануне госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон в телефонных разговорах с турецкими и российскими коллегами, США очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно положением гражданского населения, которое сталкивается с эскалацией боевых действий», - цитируют Ведомости представителя внешнеполитического ведомства США.

США могу направить в Афганистан дополнительный воинский контингент, пишет Коммерсант. По данным The Washington Post, власти рассматривают вопрос об отправке еще порядка тысячи военнослужащих этой весной.

Как рассказали источники издания, министр обороны США Джеймс Мэттис пока не подписал соответствующий приказ. В случае его подписания военный контингент США в Афганистане составит около 15 тыс. человек. Отмечается, что инициатива, которая уже поддержана военным руководством штаба Армии ВС США, призвана активизировать борьбу против талибов.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп представил новую стратегию американской политики в Афганистане. Согласно ей, полномочия американских военных в этой стране расширятся. Месяцем позднее глава Пентагона заявил, что США направят в Афганистан дополнительные 3 тыс. военнослужащих.

Когда президентский срок Дональда Трампа только начинался, многие задавались вопросом о том, не входит ли президентство в конфликт с его деловыми интересами. Что изменилось с тех пор? В полночь 20 января 2017 года Дональд Трамп официально вступил в новую должность: он стал президентом США. Год спустя бизнес-империя Трампа по-прежнему носит его имя. Она раскинулась на несколько стран и континентов, у нее сложная структура, и, что самое важное, она принадлежит все тому же человеку, пишет BBC.

У компаний Трампа есть представительства в Индии, Панаме, Индонезии, городе Чикаго, штатах Нью-Джерси и Флорида и в других местах. Незадолго до того как занять овальный кабинет Белого дома, Трамп подал в отставку с поста руководителя своей компании. Фирма была передана в управление траста, из которого сам Трамп может в любой момент брать деньги.

В остальных отношениях Дональд Трамп сохраняет крайне тесную связь со своим бизнесом. Лучшее напоминание об этом - восьмиэтажное стилизованное под замок здание в пяти кварталах от Белого дома - отель «Трамп Интернэшнл». «В современной истории США не было ни одного президента со столь обширной личной бизнес-империей» - говорит Эми Бриттен, журналист-расследователь газеты Washington Post, изучавшей возможный конфликт интересов президента.

Иски, поданные против Трампа, тоже беспрецедентны. Если верить истцам, глава государства нарушает раздел конституции, на который раньше никто не обращал особого внимания. Один из тех, что судится с президентом, - Карл Расин, генеральный прокурор округа Колумбия. «Пункт [конституции США] о вознаграждениях - это по сути антикоррупционный закон», - говорит Расин.

Согласно данному положению, объясняет он, президент и любой другой федеральный чиновник должен получать зарплату за свою работу, но не имеет права принимать дополнительное вознаграждение, особенно от других государств. Как известно, в отеле «Трамп Интернэшнл» в округе Колумбия проводили мероприятия представители Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Турции. За пределами США иностранные правительства помогали в благоустройстве территорий вокруг зданий, названных именем Трампа. В заведениях Трампа в электоральном цикле 2018 года уже был потрачен миллион долларов, из которых 700 тысяч долларов - расходы его же комитета по переизбранию.

Компания Trump Organization заявила в прошлом году, что к концу года передаст американскому казначейству всю прибыль, полученную от других государств. В электронном письме компания сообщила Би-би-си, что информация по этому поводу появится к концу февраля, но не уточнила, как будет рассчитана окончательная сумма выплат.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на конференции в Бонне провела голосование о начале переговоров с возглавляемым канцлером ФРГ Ангелой Меркель альянсом ХДС-ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) по поводу создания коалиции, пишет Коммерсант. Голосование состоялось после нескольких часов дебатов, за переговоры выступили 362 делегата из 642.

12 января крупнейшие политические силы Германии достигли «прорыва» в переговорах о формировании правительственной коалиции. В них участвовали ХДС, ХСС и СДПГ. Встреча продолжалась больше суток, а наибольшие разногласия между политическими силами касались вопросов финансов и приема беженцев.