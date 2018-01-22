Основные нарушения касались порядка исполнения платёжных требований, срока предоставления информации и сторонних комиссий
​За год Нацбанк применил 115 санкций и мер воздействия в отношении банков
Фото Жанары Каримовой

В 2017 году Национальный банк применил 115 санкций и ограниченных мер воздействия в отношении банков. Нарушения были связаны с порядком исполнения платёжных требований, несоблюдением сроков предоставления информации и взиманием комиссий, не связанных с оказанием банковских услуг, сообщает в понедельник пресс-служба регулятора.

Из 115 мер воздействия 26 предполагали наложение и взыскание штрафов, 73 – ограничивались письменными предписаниями, ещё 16 – письменными предупреждениями.

Банковские нарушения были также связаны с невыполнением обязанностей по указанию ставки вознаграждения по вкладам. Они также допускали ошибки в ведении документации по операциям кредитования, выдавали потребительские займы при превышении максимального уровня долговой нагрузки заёмщика и необоснованно накладывали арест на счета клиента. Вместе с этим они предоставляли недостоверные сведения в кредитное бюро и не соблюдали требования законодательства касательно систем управления рисками.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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