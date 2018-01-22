​За год Нацбанк применил 115 санкций и мер воздействия в отношении банков

Основные нарушения касались порядка исполнения платёжных требований, срока предоставления информации и сторонних комиссий
В 2017 году Национальный банк применил 115 санкций и ограниченных мер воздействия в отношении банков. Нарушения были связаны с порядком исполнения платёжных требований, несоблюдением сроков предоставления информации и взиманием комиссий, не связанных с оказанием банковских услуг, сообщает в понедельник пресс-служба регулятора.
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