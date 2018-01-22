​Автодорога Астана-Щучинск за год принесла доход в 1,51 млрд тенге

Средства были направлены на содержание участка и модернизацию систем приёма оплаты
В 2017 году автодорога Астана-Щучинск принесла доход в 1,51 млрд тенге. Средства были направлены на её содержание и модернизацию систем приёма оплаты, сообщает в понедельник пресс-служба НК «КазАвтоЖол».
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