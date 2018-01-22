Средства были направлены на содержание участка и модернизацию систем приёма оплаты
​Автодорога Астана-Щучинск за год принесла доход в 1,51 млрд тенге
Фото с сайта astanatimes.com

В 2017 году автодорога Астана-Щучинск принесла доход в 1,51 млрд тенге. Средства были направлены на её содержание и модернизацию систем приёма оплаты, сообщает в понедельник пресс-служба НК «КазАвтоЖол».

Общая интенсивность движения транспортных средств за прошлый год составила почти 2,758 млн. автомобилей, относительно 2016 года интенсивность их потока выросла на 2,2%.

Расходы на содержание были направлены на закуп материалов, заработную плату работников, автомобильные запчасти, ГСМ, амортизацию основных средств и другие работы и услуги.

В прошлом году был установлен новый сервер системы взимания платы и системы хранения данных, рабочих станций и многофункциональных устройств, который значительно улучшил качество и количество фотографий, фиксирующих проезды транспортных средств. Кроме того, для организации ускоренного проезда и популяризации безналичных видов в настоящее время продолжают функционировать терминалы таких платежных систем, как «QIWI», «Касса24», Kaspi Bank.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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