​Автодорога Астана-Щучинск за год принесла доход в 1,51 млрд тенге

В 2017 году автодорога Астана-Щучинск принесла доход в 1,51 млрд тенге. Средства были направлены на её содержание и модернизацию систем приёма оплаты, сообщает в понедельник пресс-служба НК «КазАвтоЖол».

Общая интенсивность движения транспортных средств за прошлый год составила почти 2,758 млн. автомобилей, относительно 2016 года интенсивность их потока выросла на 2,2%.

Расходы на содержание были направлены на закуп материалов, заработную плату работников, автомобильные запчасти, ГСМ, амортизацию основных средств и другие работы и услуги.

В прошлом году был установлен новый сервер системы взимания платы и системы хранения данных, рабочих станций и многофункциональных устройств, который значительно улучшил качество и количество фотографий, фиксирующих проезды транспортных средств. Кроме того, для организации ускоренного проезда и популяризации безналичных видов в настоящее время продолжают функционировать терминалы таких платежных систем, как «QIWI», «Касса24», Kaspi Bank.