В Астане приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов

В связи с сильными морозами движение некоторых пригородных маршрутов по-прежнему приостановлено. На линиях частично курсируют 4 маршрута, сообщает Astana LRT.

В понедельник ситуационный центр РГП «Казахавтодор» сообщил, что из Астаны закрыты дороги по всем направлениям для дизельного и общественного транспорта. В связи с этим, движения всех пригородных маршрутов Астаны было приостановлено. Позднее Астана LRT заявил о частичном возобновлении работы пригородных маршрутов по направлению из Астаны в пригород: № 303, 304, 306, 307, 308, 309, 313 с 18.00 до 20.30 часов 22 января. Интервал движения пригородных автобусов увеличили до 20-30 минут.

Во вторник утром Astana LRT сообщил, что в связи с сильными морозами многие направления по-прежнему закрыты.

«Пригородные маршруты: 303, 304, 306, 307 сейчас частично курсируют на линии. Приостановлено движение маршрутов: 300, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316», - говорится в сообщении.