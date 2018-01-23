Акимат Алматы объявил о начале принудительного отчуждения земельных участков

На сайте газеты «Вечерний Алматы» опубликованы три постановления алматинского акимата о начале принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд.

Акимат Алматы постановил начать принудительное отчуждение в связи с изъятием земельного участка площадью 0,5952 га, расположенного по адресу: восточнее микрорайона Каргалы, (кадастровый номер 20-313-052-300) в Бостандыкском районе города. Здесь будет строиться объект электроснабжения.

Также для пробивки дороги начато принудительное отчуждение земельного участка площадью 0,0502га по улице Шемякина, 347, и площадью 0,0497га по улице Шемякина, 347.

Датой принудительного отчуждения определили 31 декабря 2018 года.

Помимо этого, акимат постановил начать принудительное отчуждение земельных участков, расположенных по проспекту Сейфуллина, угол улицы Жансугурова, в Жетысуском районе города Алматы. Делается это для строительства объекта автомобильного транспорта. Датой принудительного отчуждения определили 1 февраля 2019 года.

Согласно перечню земельных участков, принудительному отчуждению подлежат 30 участков.

Управление земельных отношений города Алматы обязано уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством.

Контроль за исполнением постановлений возложили на заместителя акима Султанбека Макежанова.