Акимат Алматы объявил о начале принудительного отчуждения земельных участков

Изъятию подлежат участки по проспекту Сейфуллина, улице Шемякина и восточнее микрорайона Каргалы
На сайте газеты «Вечерний Алматы» опубликованы три постановления алматинского акимата о начале принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд.
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