В Казахстане внедрят информационную базу участковых

Министерство внутренних дел планирует внедрить в Казахстане информационную базу данных участковых, обеспечить инспекторов полиции персональными планшетами, и создать онлайн-площадку для обращений граждан. Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил, что реализация этих проектов потребуется 2,7 млрд тенге.

«В рамках реализации госпограммы «Цифровой Казахстан» предусмотрена реализация трех инвестиционных проектов МВД. Первое - информационная база данных участковых инспекторов полиции. Основная цель проекта - обеспечить каждому инспектору полиции доступ к централизованным информационным базам путем использования персонального планшетного компьютера вне зависимости от времени и места его нахождения», - рассказал Касымов.

Он привел пример, что при пресечении правонарушения участковый инспектор «оперативно на месте сможет проверить нарушителя по всем имеющимся учетам, и оформит дело административного производства в электронном формате». Более того, в базе данных будут постоянно обновляться сведения об обслуживаемом административном участке.

Кроме того, МВД планирует создать, так называемую «интернет-площадку», на которой граждане смогут в онлайн-режиме обращаться к участковому инспектору, отслеживать статус своего обращения, получать сведения о состоянии дел в районе проживания, сообщать об известных фактах правонарушений и вносить предложения.

«По проекту уже разработано технико-экономическое обоснование, получены экспертизы уполномоченных органов. Общая стоимость проекта 2,7 миллиардов тенге», - заключил глава МВД.