Вопрос с доставкой тела погибшего в Афганистане казахстанца будет решен в ближайшие дни - МИД

Вопрос с доставкой тела гражданина Казахстана, погибшего в результате атаки террористов на гостиницу «Интерконтиненталь» в Афганистане, будет решен в ближайшие дни, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Ануар Жайнаков.

«Мы никогда не отказываем в помощи нашим гражданам, тем более в такой трагической ситуации. Сейчас в Кабуле по-прежнему сохраняется высокий уровень террористической угрозы, ведется следствие после теракта, в котором погибло большое количество невинных людей. В этих условиях наши дипломаты в Афганистане, поверьте, работают на пределе своих возможностей», - сказал Жайнаков журналистам в кулуарах правительства.

Он отметил, что дипломаты «находятся на постоянной связи с отцом погибшего и другими родственниками». По словам Жайнакова, уже запущен механизм оказания помощи, в том числе по выделению средств из государственного бюджета. «Для этого необходимы определенные процедуры, необходимо собрать соответствующие документы, этим сейчас занимаются наши дипломаты. Одновременно также мы просматриваем и другие варианты оказания помощи по доставке тела погибшего в Казахстан», - сказал он.

По словам Жайнакова, «одна из компаний Афганистана, которая занимается этой процедурой, выставила сумму в размере 20 тысяч долларов, но нашим дипломатам удалось найти другую компанию, которая пошла навстречу и выставила сумму в размере 6-7 тысяч долларов. В ближайшие дни вопрос будет решен окончательно», - заявил он.