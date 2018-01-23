60 млрд тенге из фонда соцстрахования инвестируют в «КазАгро»

60 млрд тенге из казахстанского государственного фонда страхования будет инвестировано в компанию «КазАгро», чтобы та могла произвести закуп зерна. Во вторник в кулуарах заседания правительства вице-премьер– министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев пообещал, что данные средства будут возвращены в полном объеме.

«Это нормальный процесс. Есть КФСС – казахстанский государственный фонд страхования. У него накопилось более триллиона тенге. Этим КФСС владеет правительство, а управляет Нацбанк. Вместе с Нацбанком, госкомиссия приняла решение – часть средств КФСС, не более 10 процентов направлять на выкуп облигаций «Казагро» для его коммерческой деятельности, в том числе, на закуп зерна. Эти деньги будут использованы и возвращены абсолютно безопасно», - заявил Шукеев.

Он заверил, что министерство труда и социальной защиты, правительство и Нацбанк обсудили, посмотрели техническое обоснование данной операции и «приняли решение абсолютно безопасно».

Отвечая на вопрос журналистов о выделяемой сумме, министр сельского хозяйства уточнил, что «не 120 миллиардов, а 60 миллиардов (тенге - V) и, в решении госкомиссии, не более 10 процентов активов КФСС. Никаких проблем нет».

Он также пообещал, что в данном случае не повторится ситуация, как со средствами Единого накопительного пенсионного фонда: «Я гарантирую лично (возврат средств - V), потому что «КазАгро» - государственная компания. Она на эти деньги сейчас, в первую очередь, произведет закуп зерна, а покупаем мы это зерно по самой низкой цене. Мы продадим и вернем», - вновь пообещал он.