До конца дня подачу воды обещают восстановить во всех домах
В Петропавловске замерзли трубы в 19 многоэтажных домах
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Во вторник из-за сильных морозов замерзли водопроводные трубы в 19 многоэтажных домах Петропавловска, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

В устранении ЧС задействованы бригады и вся техника ТОО «Кызылжар су». Работы по отогреву труб продолжаются. По данным пресс-службы, бригады «Кызылжар су» организовали подвоз воды. До конца дня подачу воды обещают восстановить во всех домах.

«Специалисты объясняют, что причиной является промерзание почвы на глубину свыше 3 метров из-за низкого снежного покрова. Трубы замерзают в основном ночью, когда разбор воды в домах практически отсутствует. Вчера трубы промерзали в 11 многоэтажных домах и частном секторе Петропавловска. Там трубы отогрели и подачу воды восстановили», - пишет информагентство.

В Северо-Казахстанской области несколько суток сохраняется морозная погода. Отменены занятия в школах. Дорожно-патрульные службы работают в усиленном режиме. В ДЧС СКО создали оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС зимнего периода.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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