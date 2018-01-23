​РД КМГ предложил миноритариям выкупить обычные акции по $84 за единицу

Совет директоров Разведки Добычи «КазМунайГаз» предложил миноритариям выкупить обычные акции компании по $84 за единицу, но с выплатой в тенге. Предложение будет действовать до 8 марта 2018 года, 15.00 по лондонскому времени, говорится в опубликованном во вторник тендерном предложении компании.

«Расчёт компании по всем принятым предложениям об акциях будет происходить: в случае получения всех заявок на продажу до 16 февраля 2018 года – в первую дату расчётов, то есть 19 февраля 2018 года; или в случае получения всех заявок на продажу после 16 февраля 2018 года, но до 4 апреля 2018 года – в финальную дату расчётов, то есть 5 апреля 2018 года», - отмечается в сообщении.

Компания также объявила о созыве внеочередного собрания акционеров 12 марта 2018 года, чтобы утвердить исключение глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании из официального списка и торговли на Лондонской фондовой биржи. Вместе с этим будет согласовано прекращение принятия обычных акций и ГДР в официальный список Казахстанской фондовой биржи.

В начале декабря 2017 года миноритарным акционерам РД КМГ вновь предложили продать свои доли в компании. Первый вариант условий сделки подразумевал выкуп глобальных депозитарных расписок, предполагаемая стоимость которых составляла $14. Цена уже включала 23,7% премию к средневзвешенной стоимости бумаг на 1 декабря 2017 года.

В письме миноритариев, опубликованном на сайте Forbes.kz, держатели привилегированных акций РД КМГ уже обратились к руководству компании, фонду «Самрук-Казына» и НК КМГ с требованием более справедливого выкупа своих акций.

Последнее предложение по выкупу долей миноритарные акционеры РД КМГ получили в середине июня 2016 года. Тогда представители материнской НК «КазМунайГаз» (контролирующей 57,9% её акций) предложили реализовать бумаги на общую сумму в $1,3 млрд, при этом стоимость одной ГДР составляла $9., простой акции - $54 и привилегированной – $31,55. Миноритарии выступили против этой сделки, поскольку после выпуска бумаг в 2006 году их стоимость выросла с $14,64 до более чем $34.

Также представители НК КМГ предлагали внести поправки в устав РД КМГ и договор о взаимоотношении двух компаний, которые предполагали их слияние. Материнская компания утверждала, что за этим последует сокращение административных расходов, а также улучшение производственных показателей. По мнению представителей миноритариев, эти поправки угрожали им серьезной потерей прав, из-за чего они неоднократно призывали держателей малых пакетов акций отказаться от предложения материнской компании. Обсуждение этой сделки длится с ноября 2015 года Подробнее о ней можно прочесть здесь.