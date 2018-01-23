Железнодорожные билеты можно будет купить со скидкой 25%

В Казахстане утверждена новая методика определения предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров ЖД транспортом по социально значимым сообщениям. Стоимость билета будет зависеть от даты покупки и загруженности поездов, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

«На первоначальном этапе динамическое ценообразование внедрено в пилотном режиме на двух межобластных и одном пригородном направлении: Алматы - Астана - Нурлыжол №3/4, Астана 1 - Сарыагаш №085/086, Астана - Караганды №853/854 с 8 марта 2018 года. В дальнейшем новшеством охватят все поезда, курсирующие по социально значимым сообщениям», - говорится в сообщении министерства.

По указанным поездам внедрена тарифная сетка цен с учетом динамического ценообразования в коридоре «-25%» и «+25%». Пассажир, приобретающий билет заранее, имеет возможность купить его по цене ниже базовой на четверть. При этом ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса на направление стоимость билета будет расти.

Приобрести билеты на вышеуказанные поезда можно будет с сегодняшнего дня, 23 января 2018 года.