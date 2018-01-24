Депутаты предлагают закрыть Парк инновационных технологий, а НАТР направить на приватизацию

Ликвидировать специальную экономическую зону «Парк инновационных технологий», а также рассмотреть вопрос о передаче на приватизацию АО «Национальное агентство по технологическому развитию» либо закрыть его предложил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Аманжан Жамалов. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева он заявит, что данные компании не выполняют своих прямых функций.

«Справедливая критика главой государства была в адрес свободной экономической зоны «Парк инновационных технологий» (СЭЗ «ПИТ» - V). Напомню, что концепцией инновационного развития до 2020 года перед СЭЗ «ПИТ» была поставлена задача привлечь не менее 250-350 млн. долларов США иностранных инвестиций. Кто несет ответственность за выполнение этой задачи?», - возмутился Жамалов, подчеркнув, что только в инфраструктуру этой экономической зоны было вложено более 20 млрд тенге бюджетных тенге, а привлечено - всего 22 млрд тенге частных инвестиций.

Что касается АО «НАТР», то этим агентством с 2011 года выдано 316 инновационных грантов на сумму 11,5 млрд. тенге, эффекта от которых «также не наблюдается».

«На середину 2017 года на текущих счетах АО «НАТР» в банках числилось 10,2 млрд. тенге, а на депозитах еще 6,8 млрд. тенге. При этом, 4,3 млрд. тенге в банке в состоянии дефолта, то есть - это потерянные деньги для государства», - привел он цифры, отметив, что из года в год агентству выделяются новые суммы. В частности, в 2017 году – 3,7 млрд тенге, а в 2018 году планируется выделить еще 0,8 млрд тенге.

По мнению Жамалова, в рамках исполнения поручения главы государства по созданию новых инновационных центров, представляется целесообразным «расширить льготы для IT-сектора, создав нулевой режим налогообложения на базе международного технопарка IT-стартапов в Астане»; разработать четкие целевые показатели эффективности деятельности новых инновационных центров и систему ответственности за их достижение»,

«Вместе с ликвидацией согласно посланию СЭЗ «ПИТ» рассмотреть вопрос о передаче на приватизацию АО «НАТР» либо закрыть с передачей активов Международному технопарку IT-стартапов», - подчеркнул мажилисмен.

Парк инновационных технологий работает с 2006 года. Он базируется близ Алматы и должен был стать хабом для технологических и стартап проектов.

Нацагентство по технологическому развитию создано в 2012 году, со следующего года вошло в холдинг «Байтерек».