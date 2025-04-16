«Яндекс Global» инвестировал в Казахстан 225 млрд тенге с 2016 года

Об этом во время встречи президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказал генеральный директор компании Даниил Шулейко
С 2016 года «Яндекс Global» инвестировал в Казахстан 225 млрд тенге. А в 2024 году компания уплатила 29,5 млрд тенге налогов. Об этом во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказал генеральный директор компании Даниил Шулейко, сообщает пресс-служба Акорды.
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