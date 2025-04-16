Об этом во время встречи президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказал генеральный директор компании Даниил Шулейко
«Яндекс Global» инвестировал в Казахстан 225 млрд тенге с 2016 года
фото пресс-службы Акорды

С 2016 года «Яндекс Global» инвестировал в Казахстан 225 млрд тенге. А в 2024 году компания уплатила 29,5 млрд тенге налогов. Об этом во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказал генеральный директор компании Даниил Шулейко, сообщает пресс-служба Акорды.

Во время встречи Шулейко также сообщил, что проект по платформенной занятости обеспечил социальной защитой более 65 тыс. водителей-партнеров «Яндекс. Такси». Гендиректор также рассказал о планах по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana, направленной на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В Астане введут ограничения на использование воздушного пространства из-за подготовки к военному параду
Новости
Бывшее руководство компании «Бипэк Авто – Азия Авто» заочно приговорили к тюремным срокам
Новости
​ЕНПФ заработал порядка 400 млрд тенге за первую неделю апреля от переоценки активов
Инвестор планирует строить собственную ГЭС при ремонте плотины на озере Иссык
Новости
​Законопроект, усиливающий контроль над эндаумент-фондами, одобрил мажилис в первом чтении
Новости
​Местную полицейскую службу упразднят в Казахстане из-за «неоправданных ожиданий»
Просматриваемые
Новости
Все платные банковские услуги будут облагаться НДС – Миннацэкономики
Новости
Суд приговорил Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы
Новости
Главу благотворительного фонда «Елге көмек» подозревают в мошенничестве
Новости
Прокурор запросил пять лет ограничения свободы для администратора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека
Новости
Лукпан Ахмедьяров вышел с допроса в полиции Астаны
Новости
Журналист Лукпан Ахмедьяров является свидетелем с правом на защиту