«Яндекс Global» инвестировал в Казахстан 225 млрд тенге с 2016 года

С 2016 года «Яндекс Global» инвестировал в Казахстан 225 млрд тенге. А в 2024 году компания уплатила 29,5 млрд тенге налогов. Об этом во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказал генеральный директор компании Даниил Шулейко, сообщает пресс-служба Акорды.

Во время встречи Шулейко также сообщил, что проект по платформенной занятости обеспечил социальной защитой более 65 тыс. водителей-партнеров «Яндекс. Такси». Гендиректор также рассказал о планах по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana, направленной на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта.