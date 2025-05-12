Минцифры подписало соглашение с арабской компанией по созданию суперкомпьютерного кластера

Всего подписано 10 документов о сотрудничестве с ОАЭ
По итогам переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна подписано 10 двусторонних документов о сотрудничестве, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
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