Всего подписано 10 документов о сотрудничестве с ОАЭ
Минцифры подписало соглашение с арабской компанией по созданию суперкомпьютерного кластера
фото пресс-службы президента Казахстана

По итогам переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна подписано 10 двусторонних документов о сотрудничестве, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Так, были подписаны меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между министерством транспорта Казахстана и министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ; меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции; соглашение между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Masdar
о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в Казахстане; соглашение между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и AIQ о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Казахстана; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Abu Dhabi Commercial Bank; соглашение между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Presight по созданию суперкомпьютерного кластера в Казахстане; протокол между АО «НК «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота; соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО «НК «QazaqGaz» и AIQ.

Также были подписаны меморандум о взаимопонимании между акиматом Туркестанской области и Фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане и соглашение между министерством транспорта и Terminals Astana Airport Limited об инвестициях в развитие международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» города Астаны и прилегающей территории.

Кроме того, на церемонии было объявлено о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и ОАЭ о реализации проекта ветровой электростанции.

В ходе переговоров с наследным принцем Токаев сообщил, что в рамках этого визита подписано более 20 коммерческих соглашений на сумму, эквивалентную $5 млрд.

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