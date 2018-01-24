Samsung Electronics оборудовала в Астане «умный» кабинет для онкобольных детей

Компания Samsung Electronics Central Eurasia открыла в Национальном научном центре материнства и детства в Астане кабинет Samsung School, оснащенный гаджетами и программным обеспечением, которые позволят пациентам центра продолжать обучения дистанционно, находясь на лечении.

Презентацию учебного кабинета посетила депутат мажилиса, омбудсман по правам ребенка Загипа Балиева, представители общественного фонда «Асыл бала» и специалисты компании Samsung, которые продемонстрировали возможности «умного» учебного кабинета.

Samsung School – это оснащенные современным оборудованием учебные классы, позволяющее построить интерактивный процесс обучения. Ученики и учителя работают с новейшими устройствами и программным обеспечением, которые оптимизируют учебный процесс. Новые инструменты дают учителям возможность сделать уроки динамичнее и интереснее:

«Наши маленькие пациенты с онкологическими заболеваниями теперь смогут принимать участие в учебных занятиях дистанционно, даже находясь в палате. Раньше это было сложно, так как из-за лечебных процедур не все дети могли присутствовать на уроках», – рассказала психолог центра Ляйля Тусупбаева.

Пациенты центра смогут изучать не только общеобразовательные предметы, например, математику или историю, но и творческие – изобразительное искусство.

«Мы также будем проводить здесь сеансы терапии с помощью музыки и сказок. Ребятам уже нравится здесь, они приходят в новый смарт-класс и очень радуются», – добавила психолог.

Ранее компания успешно запустила проект Samsung School в школах Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска и Шымкента. Внедренные технологии обеспечивают индивидуальный подход к каждому ребенку и оказывают влияние на формирование навыков исследовательской и аналитической работы.