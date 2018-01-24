В Астане 11 автомобилей такси будут бесплатно перевозить пассажиров в дни сильных морозов

Во время проведения акции в приоритете пассажиры с детьми и пожилые люди
В Астане единая служба Astana Taxi запускает социальную акцию «Теплая поездка» и предоставляет 11 автомобилей для бесплатной перевозки пассажиров. Пассажиры будут обслуживаются за счет таксомоторных компаний. Период действия акции – 24–25 января с 8:00 до 19:00. В мероприятии участвуют шесть таксомоторных компаний, передает официальный сайт акимата Астаны.
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