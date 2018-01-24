В Астане 11 автомобилей такси будут бесплатно перевозить пассажиров в дни сильных морозов

В Астане единая служба Astana Taxi запускает социальную акцию «Теплая поездка» и предоставляет 11 автомобилей для бесплатной перевозки пассажиров. Пассажиры будут обслуживаются за счет таксомоторных компаний. Период действия акции – 24–25 января с 8:00 до 19:00. В мероприятии участвуют шесть таксомоторных компаний, передает официальный сайт акимата Астаны.

«Акция направлена на жителей и гостей столицы. Водители курсируют по городу, останавливаются и предлагают бесплатную поездку. Во время проведения акции в приоритете пассажиры с детьми и пожилые люди», – сообщили в пресс-службе «Astana Taxi».

«Призываем всех предпринимателей и бизнес-сообщество быть неравнодушными к сложившейся ситуации и присоединиться к нашей акции», – отметили в службе такси.

В Астане эта неделя - самая холодная за зиму, ожидается, что температура опустится ниже 40 градусов мороза.