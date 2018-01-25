Мир за ночь. 24-25 января 2018 года

Мировая экономика, как ожидается, будет демонстрировать уверенные темпы роста в текущем году - максимальные с 2010 года - на фоне ускорения роста экономик развитых стран и оживления инфляции, показал проведенный Reuters опрос более 500 экономистов. Ведущие центробанки могут начать отходить от сверхмягкой денежно-кредитной политики в 2018 году, но стоимость заимствований остается аккомодативной и должна стимулировать подъем экономики.

Опросы Рейтер, проведенные в январе и коснувшиеся более 45 стран, не только подчеркнули оптимизм экономистов в отношении роста ВВП, но также показали, что прогнозы инфляции практически в 70 процентах этих стран либо были улучшены, либо не изменились. «Впервые за долгое время темпы роста мировой экономики превышают средний показатель, а не приближаются к нему», - сказал главный экономист Credit Suisse Джеймс Суини.

Ожидается, что рост мировой экономики составит 3,7 процента в текущем году, став самым высоким с 2010 года, когда этот показатель достиг 4,3 процента. Прогноз улучшился по сравнению с октябрем, когда экономисты ожидали роста на 3,6 процента, однако не дотянул до прогноза Международного валютного фонда, который ждет расширения экономики на 3,9 процента в текущем году.

Почти 70 процентов из более 140 респондентов, отвечавших на дополнительный вопрос, сказали, что глобальный экономический подъем, наиболее вероятно, будет набирать обороты в этом году и обеспечит более быстрый рост инфляции, чем ожидается на данный момент. Эти прогнозы в основном основаны на росте развитых стран, особенно еврозоны и США, темпы которого еще не достигли максимума, но являются достаточными для поддержания мировой экономики.

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что в текущем году инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире могут увеличиться по сравнению с 2017 годом на 10%, пишут Ведомости. «В течение 2014-2016 годов мы потеряли в целом по миру порядка $1 трлн инвестиций в нефтяную отрасль. Это может негативно сказаться в будущем. Усилия стран ОПЕК и не-ОПЕК принесли свои результаты. В 2017 году инвестиции выросли на 6%, в 2018 году увеличатся на 10%», - пояснил он. Новак заявил, что в течение года ситуация на нефтяном рынке ожидается стабильной.

Он также рассказал, что в кулуарах экономического форума в Давосе он обсудил с американским коллегой Риком Перри развитие конкуренции на нефтегазовом рынке. «В кулуарах форума очень много об этом говорили, что санкции - это рудимент, это не соответствует сегодняшним рыночным отношениям и конечно для того, чтобы решать те глобальные проблемы, которые сегодня стоят перед обществом», - сказал Новак. Он выразил надежду на то, что у России и США будут выстраиваться отношения и энергодиалог восстановится.

Министр также заявил агентству Reuters, что страны-участники соглашения ОПЕК+ ждут восстановления баланса на рынке нефти в третьем-четвертом квартале 2018 года. Уход излишков нефти с мирового рынка - основной фактор для судьбы действующего пакта ОПЕК+ о заморозке нефтедобычи, которое было продлено до конца 2018 года. Ближе к моменту балансировки рынка стороны начнут обсуждать механизм выхода из сделки, говорил ранее Новак.

В декабре 2017 года Дональд Трамп выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний – провел через Конгресс налоговую реформу. По замыслу президента, эти нововведения стимулируют развитие бизнеса и, как следствие, увеличат количество рабочих мест. На мировом экономическом форуме, который проходит сейчас в Давосе, обсуждают первые результаты реформы, пишет Republic.

Если поведение Трампа и его политика в общественной сфере в целом продолжают вызывать резкое неприятие у традиционного истеблишмента, то с экономикой все выходит несколько сложнее. Критики реформы слева с самого начала заявляли, что лучше от нее станет только наиболее богатым американцам, в то время как увеличение госдолга (из-за сокращения налоговых поступлений при сохранении трат) ударит по всем жителям страны. Однако в Давосе многие представители мировой финансовой элиты поддержали простые и понятные им фискальные методы стимулирования экономики. Эти патриархи Давоса (часть из них ровесники Трампа) до сих пор считают рейганомику золотым стандартом государственного регулирования, а 80-е – золотым временем для мировых финансов.

Но другие гости Давоса – например, главы Deutsche Post DHL Group и Bank of America – выразили опасение, что все это может работать только в краткосрочной перспективе. Они считают, что американская экономика и так растет после успешной экономической политики Обамы, ее невозможно бесконечно разгонять только количественными мерами без увеличения производительности труда и трат на инфраструктуру, а по счетам разбухающего госдолга все равно придется платить. Так или иначе, увидеть, окажется успешной ли или с треском провалится «трампономика», по мнению аналитиков, можно будет не раньше, чем через год.

Россия стабилизировала макроэкономическую ситуацию, вышла из рецессии, теперь должна сосредоточиться на реформах на микроуровне, сказал на сессии «Стратегические перспективы России» на Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Аркадий Дворкович, пишут Ведомости.

В начале беседы ведущий задал ему вопрос: «Как вы убедите инвесторов в Давосе, что четвертый срок Путина будет отличаться от предыдущих?» Дворкович в ответ похвастался исторически низкой инфляцией, ожидающимся благодаря этому ростом реальных доходов (его, по словам вице-премьера, можно было наблюдать уже в конце 2017 года – начале 2018), снижением процентных ставок, которые создают возможности для новых инвестиционных проектов, особенно в малом и среднем бизнесе.

«Мы полностью восстановились после рецессии 2015-2016 гг.», – заявил он. При этом производство нефти сократилось из-за участия в сделке ОПЕК+, то есть «рост обеспечен не сырьевым сектором». Растут иностранные инвестиции, низкая безработица, стабилизировалась демографическая ситуация, описал он.

Ведущий уточнил: «То есть не стоит ожидать изменений в экономической стратегии во время четвертого срока, если Путин победит [на выборах]?» «Мы должны продолжать то, что уже делаем, – ответил Дворкович. – Мы завершили макроэкономическую реструктуризацию. Макроэкономические риски очень низкие, теперь мы должны больше сосредоточиться на деловой среде и структурных реформах на микроуровне. То есть фокус, приоритеты будут другими, но в целом стратегия будет та же».

Президент США Дональд Трамп изъявил желание дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует «российское вмешательство» в выборы президента в 2016 году, под присягой, пишет Коммерсант. «По правде говоря, жду этого с нетерпением»,— заявил президент журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Мюллер намерен задать президенту вопросы об увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. А Трамп говорил, что «кажется маловероятным, что допрос состоится».

Именно после назначения Роберта Мюллера спецпрокурором и формирования большого жюри присяжных Дональд Трамп был вынужден окончательно распрощаться с надеждами свернуть расследование предполагаемого «российского следа» в его избрании президентом.

Британский композитор и певец Элтон Джон подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет выступлений, сообщают Ведомости. Перед тем как отказаться от гастрольных концертов, музыкант собирается отправиться в последнее трехлетнее мировое турне. После 2021 года Джон откажется от гастролей и будет больше свободного времени уделять семье.

Трехлетнее турне начнется в сентябре 2018 года «Моя жизнь изменилась, мои приоритеты изменились, мой приоритет сейчас – это моя семья. Я прекращаю гастроли, но не перестаю заниматься музыкой», – заявил он. По его словам, турне – это возможность поблагодарить поклонников по всему миру. «Это не значит, что я больше не буду творить. У меня был хороший забег. Я хочу уйти с огоньком», – добавил Джон. Ранее издание Daily Mirror сообщило о планах музыканта прекратить гастрольную деятельность из-за состояния здоровья.