Четверо судей Верховного суда отправлены в отставку

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял решение об освобождении от должности четырех судей Верховного суда.

«Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об освобождении от должности четырех судей Верховного суда. Трое из них – Кожабаев Омирсерик, Мамырбаев Рахимбек, Тумабеков Дуйсен достигли пенсионного возраста и изъявили желание уйти в отставку. За время работы в судебной системе они проявили себя как авторитетные, грамотные и опытные судьи. Кроме того, 13 декабря 2017 года у нас скончался судья Верховного суда Шаухаров Калидула», - рассказал депутатам председатель высшего судебного совета Анатолий Смолин.

В этой связи он попросил депутатов поддержать представление главы государства об освобождении от должности судей Верховного суда.