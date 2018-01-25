В Алматы будут отменены занятия для учеников с 1 по 9 классы

В пятницу, 26 января, в связи с погодными условиями в школах Алматы отменяются учебные занятия в школах, сообщает управление образования города.

«В Алматы впервые за долгое время будут отменены занятия для учеников с 1 по 9 классы. 26 января 2018 года, в связи с понижением температуры ниже -25 градусов, в школах города Алматы отменяются учебные занятия в предшкольных и 1-9 классах», - говорится в сообщении управления.

В Алматы, согласно данным Казгидромет, абсолютный минимум был в феврале 1951 года — он составил 37,7 градусов мороза. В январе абсолютный минимум был в 1969 году — 30,1 градус ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, на западе и юге 25-27 января местами сохранятся низовые метели и ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, что вызовет ухудшение видимости до 200-500 м. Холодный антициклон не покидает Казахстан, поэтому сильные морозы установились в большинстве областей республики.