Экс-президенту Бразилии запретили выезд из страны
Мир за ночь. 25-26 января 2018 года

Американский миллиардер Джордж Сорос обвинил компании Google и Facebook в монополизации рынка и целенаправленном развитии у аудитории привыкания к своим предложениям. Министерство культуры России проверит факты показа в кинотеатрах фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано 23 января.

Экс-президенту Бразилии запретили выезд из страны. Как сообщает канал Globo, федеральная полиция Бразилии уже получила решение судьи об изъятии паспорта у Лулы да Силва .В минувшую среду три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции, пишет РИА Новости. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 года тюремного заключения, теперь решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы. Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение 19 лет.

Американский миллиардер Джордж Сорос обвинил компании Google и Facebook в монополизации рынка и целенаправленном развитии у аудитории привыкания к своим предложениям. Об этом предприниматель заявил в четверг на Всемирном экономическом форуме, его выступление транслировал телеканал Bloomberg, пишет ТАСС. Сорос назвал в числе глобальных проблем монополизацию рынка крупными технологическими компаниями и рост их влияния. "Эти компании часто способствовали либерализации и инновациям. Однако, в свете того, что Google и Facebook стали монополиями, более мощными, чем когда-либо, они превратились в препятствия для инноваций и создали массу проблем, которые мы начинаем осознавать только сейчас", - добавил миллиардер.По утверждению финансиста, "компании, которые работают в сфере социальных медиа, эксплуатируют социальную среду" и "оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома". Google и Facebook, как отметил Сорос, "целенаправленно формируют зависимость от сервисов, которые они предлагают". "Это может быть очень вредно, в особенности для молодежи", - пояснил предприниматель. Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние превышает $25 млрд. При этом, по последним оценкам Bloomberg, капитал Сороса значительно меньше - $8 млрд.

Американская компания Facebook уведомила сенат конгресса США об изъятии продуктов "Лаборатории Касперского" из списка антивирусного обеспечения, предлагаемого для покупки отдельным пользователям социальной сети. Речь идет о пользователях, пытающихся зайти в Facebook с зараженного персонального компьютера, сообщило в четверг агентство Reuters, пишет ТАСС. Оно ссылается на письмо, которое руководство Facebook 8 января направило в распоряжение спецкомитета по разведке верхней палаты конгресса. "В октябре 2017 года мы изъяли антивирусное обеспечение "Касперского" из списка продуктов, которые мы предоставляем таким пользователям", - приводит агентство выдержку из послания, которое представляет собой письменный ответ на вопросы сенаторов. Спецкомитеты по разведке сената и от палаты представителей ведут разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года. Параллельно соответствующим расследованием занимаются ФБР и назначенный Минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер.

Министерство культуры России проверит факты показа в кинотеатрах фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано 23 января. В пресс-службе ведомства заявили, что если факт показа фильма подтвердится, в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении, пишет Коммерсант. Показ фильма прошел накануне в московском кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте. Все билеты на сеанс были раскуплены, некоторым их не хватило. Также в кинотеатр пришло много журналистов. "Пионер" не отменил и второй сеанс "Смерти Сталина" вопреки предупреждению Минкульта. Администрация кинотеатра не дает никаких комментариев. Еще два сеанса заявлены на пятницу.

В Государственную думу России внесен проект закона, который закрепляет крипторубль в качестве средства платежа на территории России, пишет Коммерсант. Как заявил депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов, который внес документ на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента, в случае утверждения законопроекта изменение будут внесены и в Гражданский кодекс России. "Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России",— говорится в пояснительной записке к документу. В тексте законопроекта уточняется, что крипторубль будет защищен с помощью криптографических методов. Кроме того, этот цифровой финансовый актив будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций. Ранее сегодня Центробанк России выступил против обмена криптовалют на рубли.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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