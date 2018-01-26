Мир за ночь. 25-26 января 2018 года

Экс-президенту Бразилии запретили выезд из страны. Как сообщает канал Globo, федеральная полиция Бразилии уже получила решение судьи об изъятии паспорта у Лулы да Силва .В минувшую среду три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции, пишет РИА Новости. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 года тюремного заключения, теперь решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы. Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение 19 лет.

Американский миллиардер Джордж Сорос обвинил компании Google и Facebook в монополизации рынка и целенаправленном развитии у аудитории привыкания к своим предложениям. Об этом предприниматель заявил в четверг на Всемирном экономическом форуме, его выступление транслировал телеканал Bloomberg, пишет ТАСС. Сорос назвал в числе глобальных проблем монополизацию рынка крупными технологическими компаниями и рост их влияния. "Эти компании часто способствовали либерализации и инновациям. Однако, в свете того, что Google и Facebook стали монополиями, более мощными, чем когда-либо, они превратились в препятствия для инноваций и создали массу проблем, которые мы начинаем осознавать только сейчас", - добавил миллиардер.По утверждению финансиста, "компании, которые работают в сфере социальных медиа, эксплуатируют социальную среду" и "оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома". Google и Facebook, как отметил Сорос, "целенаправленно формируют зависимость от сервисов, которые они предлагают". "Это может быть очень вредно, в особенности для молодежи", - пояснил предприниматель. Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние превышает $25 млрд. При этом, по последним оценкам Bloomberg, капитал Сороса значительно меньше - $8 млрд.

Американская компания Facebook уведомила сенат конгресса США об изъятии продуктов "Лаборатории Касперского" из списка антивирусного обеспечения, предлагаемого для покупки отдельным пользователям социальной сети. Речь идет о пользователях, пытающихся зайти в Facebook с зараженного персонального компьютера, сообщило в четверг агентство Reuters, пишет ТАСС. Оно ссылается на письмо, которое руководство Facebook 8 января направило в распоряжение спецкомитета по разведке верхней палаты конгресса. "В октябре 2017 года мы изъяли антивирусное обеспечение "Касперского" из списка продуктов, которые мы предоставляем таким пользователям", - приводит агентство выдержку из послания, которое представляет собой письменный ответ на вопросы сенаторов. Спецкомитеты по разведке сената и от палаты представителей ведут разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года. Параллельно соответствующим расследованием занимаются ФБР и назначенный Минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер.

Министерство культуры России проверит факты показа в кинотеатрах фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано 23 января. В пресс-службе ведомства заявили, что если факт показа фильма подтвердится, в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении, пишет Коммерсант. Показ фильма прошел накануне в московском кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте. Все билеты на сеанс были раскуплены, некоторым их не хватило. Также в кинотеатр пришло много журналистов. "Пионер" не отменил и второй сеанс "Смерти Сталина" вопреки предупреждению Минкульта. Администрация кинотеатра не дает никаких комментариев. Еще два сеанса заявлены на пятницу.

В Государственную думу России внесен проект закона, который закрепляет крипторубль в качестве средства платежа на территории России, пишет Коммерсант. Как заявил депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов, который внес документ на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента, в случае утверждения законопроекта изменение будут внесены и в Гражданский кодекс России. "Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России",— говорится в пояснительной записке к документу. В тексте законопроекта уточняется, что крипторубль будет защищен с помощью криптографических методов. Кроме того, этот цифровой финансовый актив будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций. Ранее сегодня Центробанк России выступил против обмена криптовалют на рубли.