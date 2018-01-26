Американское гражданство смогут получить 1,8 млн нелегальных мигрантов

Администрация Дональда Трампа представит Конгрессу компромиссный вариант миграционного законопроекта, который позволит получить американское гражданство 1,8 млн нелегальных мигрантов, сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленных чиновников, передают Ведомости.
Правом на получение гражданства смогут воспользоваться почти 700 000 мигрантов, ранее находившихся в США под защитой программы DACA, и еще 1,1 млн человек, не успевших ей воспользоваться. Эти люди смогут получить гражданство по истечении 10-12 лет в случае отсутствия проблем с законом.
Введенная президентским указом Барака Обамы в 2012 г. DACA предусматривает отсрочку депортации нелегальных мигрантов, приехавших в страну в детском возрасте. В сентябре 2017 года Трамп принял решение отменить программу.
В обмен на законопроект Белый дом потребует от парламентариев согласовать выделение $25 млрд на строительство стены на границе с Мексикой и значительные перемены в миграционной политике, в частности, сокращение господдержки семей мигрантов и отмену лотереи грин-карт для ряда стран.
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