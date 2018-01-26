Американское гражданство смогут получить 1,8 млн нелегальных мигрантов

Правом на получение гражданства смогут воспользоваться почти 700 000 мигрантов, ранее находившихся в США под защитой программы DACA, и еще 1,1 млн человек, не успевших ей воспользоваться. Эти люди смогут получить гражданство по истечении 10-12 лет в случае отсутствия проблем с законом.

Введенная президентским указом Барака Обамы в 2012 г. DACA предусматривает отсрочку депортации нелегальных мигрантов, приехавших в страну в детском возрасте. В сентябре 2017 года Трамп принял решение отменить программу.

В обмен на законопроект Белый дом потребует от парламентариев согласовать выделение $25 млрд на строительство стены на границе с Мексикой и значительные перемены в миграционной политике, в частности, сокращение господдержки семей мигрантов и отмену лотереи грин-карт для ряда стран.