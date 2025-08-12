Трамп направил в Вашингтон национальную гвардию

«Сегодня в Вашингтоне День освобождения, и мы собираемся вернуть себе нашу столицу. Я направляю Национальную гвардию для восстановления правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, он хочет сделать город «безопаснее и красивее, чем когда-либо», а потому объявил, что в рамках мер по борьбе с насильственной преступностью полиция Вашингтона переходит под федеральный контроль.

Ранее президент заявил, что, несмотря на усилия мэра Вашингтона, уровень преступности растет, а город становится «грязнее и менее привлекательным».

По данным агентства Reuters, Трамп направляет в Вашингтон 800 военнослужащих Национальной гвардии и временно берет на себя управление полицией города. Армия США заявила, что войска Национальной гвардии будут выполнять ряд задач, включая «административное, логистическое и физическое присутствие в поддержку правоохранительных органов». В любой момент времени в поддержке правоохранительных органов будут задействованы от 100 до 200 военнослужащих.

В июле Трамп подписал указ, облегчающий арест бездомных, а на прошлой неделе направил сотрудников федеральных правоохранительных органов на улицы Вашингтона. Он потребовал, чтобы бездомные «уехали немедленно», пообещав предоставить им места для проживания, но не в столице.

В 2022 году Трамп уже предлагал переселить бездомных в «высококачественные» палатки, разбитые на недорогих земельных участках за пределами городов, обеспечив им доступ к туалетам и медицинским услугам.

Организация Community Partnership, занимающаяся проблемой бездомных в Вашингтоне, сообщила агентству Reuters, что в городе насчитывается 3 782 бездомных. Большинство из них живут в государственных жилищах или приютах, но около 800 считаются «живущими на улице».

Уровень убийств на душу населения в Вашингтоне по сравнению с другими городами США по-прежнему относительно высок: в этом году было зарегистрировано 98 преступлений. При этом в прошлом году в Вашингтоне был зафиксирован самый низкий за 30 лет уровень насильственных преступлений, включая угон автомобилей, нападения и грабежи.