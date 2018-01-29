​Тенге ослаб до 322,25 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 322,25 тенге, показав рост на 1,7 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $70,25 млн., показав рост на $13,45 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:20 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $70,4 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть показывали разнонаправленную динамику вечером в пятницу. Против рынка играет прогноз по сезонному ослаблению спроса и росту нефтедобычи в США, считают аналитики.

Несмотря на то что в целом прогноз спроса хороший, зима на исходе – НПЗ уходят на ремонт, и поэтому в краткосрочной перспективе может наблюдаться ослабление спроса, говорит Георги Славов из Marex Spectron.

Среди других факторов давления отраслевые эксперты называют рост нефтедобычи в США. Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в США на прошлой неделе выросло до 9,88 миллиона баррелей в сутки.

Стремительный рост нефтедобычи в США остаётся одним из главных противовесов усилиям производителей ОПЕК+, которые договорились об ограничении добычи сырья до конца 2018 года для выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

Производство ресурсов сланцевой нефти в США в феврале вырастет 14-й месяц подряд, следует из прогноза Минэнерго страны. В 2018 году прирост добычи сланцев, как ожидается, составит 1 миллион баррелей в сутки.

При этом министр энергетики США Рик Перри не считает рост добычи ресурсов сланцевой нефти помехой для ребалансировки рынка. Такую позицию он озвучил во время встречи со своими коллегами из России и Саудовской Аравии на полях Всемирного экономического форума в Давосе.