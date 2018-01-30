В этом году 500 км казахстанских дорог станут платными

В текущем году правительство планирует разработать и принять план по поэтапному внедрению интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Для эффективного управления транспортными потоками и определения потребности дальнейшего развития инфраструктуры будет принят план по поэтапному внедрению интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий», - сообщил Сулейменов.

Он также рассказал, что продолжится строительство коридоров Центр–Юг между Астаной и Алматы и Центр-Восток между Астаной и Оскеменом. В восточном и юго-восточном регионе продолжится реконструкция дорог Алматы–Оскемен, Калбатау–Майкапшагай, Ушарал–Достык, которые обеспечат развитие туризма и увеличение товарооборота с Китаем.

«В целях качественного содержания новых дорог и обеспечения комфортного и безопасного движения, в 2018 году планируется дальнейшее поэтапное внедрение системы платности на автодорогах республиканского значения общей протяженностью порядка 500 км», - добавил глава Миннацэкономики.