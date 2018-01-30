В Алматы на станциях метро станет доступна мобильная связь

В 2018 году на станциях метро Алматы станет доступна мобильная связь GSM. На данный момент разработка соответствующего проекта находится на стадии завершения, сообщили в пресс-службе КГП «Метрополитен» города Алматы.

«Разработка данного проекта ведется не первый год, и он уже на стадии завершения. Как только мы будем технически готовы — запускаем. Это получается не интернет будет доступен, а именно будет доступна мобильная связь GSM. Стандартная, непрерывная связь будет как наверху, так и внизу. Отдельных WI-FI станций метрополитен пока не запускает», - сказал в телефонном разговоре пресс-секретарь метрополитена Игорь Сахар.

Проект по запуску мобильной связи в метрополитене разрабатывался практически со времен открытия метро в Алматы — с 2011 года. «Это дорогостоящий, энергозатратный проект», -добавил он.

Что касается вероятности появления туалетов на станциях метрополитена, в пресс-службе ответили: «Этот вопрос к акимату».