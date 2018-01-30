​В «Таугуле» завершили работы по возобновлению подачи тепла

Аварийные работы по восстановлению теплоснабжения в спальном микрорайоне Алматы – «Таугуле» завершены. Специалисты запускают теплотрассу и наполняют ее теплоносителем. В ближайшее время температура в квартирах начнет подниматься, сообщает пресс-служба акимата. Однако нужна помощь станции юных натуралистов, в которой замерзают животные и растения.

Время аварийно-восстановительных работ было продлено до утра 30 января из-за возникших сложностей при замене вышедшего из строя сегмента трубопровода, проходящего в непосредственной близости от других подземных коммуникаций.

В понедельник между 6-7 утра на улице Пятницкого в Алматы произошёл порыв тепломагистрали. От теплоснабжения были отключены многоэтажные и частные дома в контуре улиц Навои – Жандосова – Берегового – Рыскулбекова. Предполагаемой причиной порыва трубы была названа её изношенность, однако ранее она прошла все испытания межотопительного сезона. В понедельник в 15:00 половина из 130 жилых домов, оставшихся без отопления из-за порыва трубы в Ауэзовском районе, была подключена к теплоснабжению.

Находящаяся в микрорайоне станция юных натуралистов также осталась без теплоснабжения, в результате в здании размером в 840 квадратных метров, вымерзли батареи. Сейчас работники станции обогревают животных с помощью электрических радиаторов. Для поддержания оранжереи, аквариумов и террариумов необходимы электрогенераторы на дизельном топливе.