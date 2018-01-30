В Тбилиси на станции метро «Варкетили» обрушился потолок

В Тбилиси на станции метро «Варкетили» обрушился подвесной потолок. Пострадали, по последним данным, 13 человек, пишет Meduza.

На станции «Варкетили» в 2017 году был полностью отремонтирован интерьер. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, посетивший место происшествия, заявил: «Объект был принят в эксплуатации в августе. И думаю, что все уже ясно. Эта конкретная компания [также] проводила работы на станции метро «Ахметели». Сегодня же мы начнем перепроверять как проведены работы, чтобы избежать несчастья».

«Жизни госпитализированных пациентов ничего не угрожает», — сказал министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

В Тбилиси две линии метро и 23 станции. Первые станции метро в Тбилиси появились в 1966 году. «Варкетили» — конечная станция Ахметели-Варкетилской линии. Станция была открыта в 1985 году.