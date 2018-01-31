Мир за ночь. 30-31 января 2017 года

В Сирии будет создан конституционный совет, единая армия и пройдут свободные выборы, в США ведут расследование в отношении корпорации Apple из-за скандала с замедлением работы ряда моделей iPhone, в Барселоне у здания парламента Каталонии в поддержку Пучдемона прошла демонстрация, в которой пострадали по меньшей мере 13 человек, следователи приступили к изучению второго досье на президента Дональда Трампа.

Конституционный совет по Сирии, решение о создании которого было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, будет включать не более 50 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, которому поручено сформировать комиссию. По словам эмиссара, он намерен провести консультации с широким кругом игроков, включая представителей сирийской оппозиции, которые не приняли участие в форуме в Сочи. Как сообщил де Мистура, по итогам этих дискуссий он подготовит «список из 45-50 членов» будущего конституционного совета. Он уточнил, что намерен объявить об этом в Женеве. Спецпосланник ООН не уточнил, когда именно огласит состав комиссии или когда она начнет работу. Он подчеркнул, что намерен огласить список «как можно скорее», добавив, что в ситуации с Сирией «крайне рискованно» назначать какие-то конкретные сроки. В совместном заявлении по итогам конгресса его участники высказались также за создание единой армии и за проведение свободных выборов, которые должны определить будущее страны.

Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржами США ведут расследование в отношении корпорации Apple из-за скандала с замедлением работы ряда моделей iPhone, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, американские власти подозревают, что компания, исказив данные о производительности ряда старых моделей смартфонов, могла нарушить законы о раскрытии информации. Кроме того, проверяющие органы полагают, что своими действиям Apple могла вводить в заблуждение инвесторов. Ранее Apple призналась, что вышедшее около года назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE ради увеличения продолжительности работы батареи и решения проблем с внезапными отключениями смартфонов. В компании принесли извинения и пообещали предоставлять пользователям больше информации о состоянии аккумуляторов.

Социальная сеть Facebook запрещает размещать рекламу финансовой продукции, которая ассоциируется с «обманными методами». Под это определение, по мнению представителей соцсети, подпадает реклама криптовалюты биткойн, сообщает «Коммерсант». Новая рекламная политика не позволит продвигать такие предложения, как инвестирование в биткойны. Примером рекламы услуги, которая вводит в заблуждение, в Facebook считают предложение «использовать пенсионные накопления для покупки биткойнов». Ранее Deutsche Bank не рекомендовал вкладывать в криптовалюты. Согласно мнению экспертов банка, проблемы заключаются в высокой волатильности, возможной манипуляции ценой и потере или краже данных.

В Барселоне у здания парламента Каталонии прошли массовые беспорядки, в которых пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщает РБК со ссылкой на El Mundo. Протестующие требуют от властей позволить экс-главе региона и лидеру сепаратистского движения Карлесу Пучдемону вновь возглавить Каталонию. На демонстрацию в его поддержку в Барселоне вышли несколько тысяч человек. Несколько сотен из них направились к зданию каталонского парламента, где столкнулись с кордонами полиции. В столкновениях пострадали десять полицейских и трое демонстрантов. Остановить сторонников Пучдемона удалось лишь с помощью выставленного у здания двойного кольца полицейских барьеров. В декабре 2017 года после выборов большинство в региональном парламенте вновь получили сторонники независимости. Победители выборов заявили о намерении вновь выдвинуть Пучдемона на пост главы региона. Сам Пучдемон в настоящее время находится в Бельгии, скрываясь от преследования властями Испании. 28 января Конституционный суд Испании постановил, что Пучдемон не сможет возглавить Каталонию.

Следователи Федерального бюро расследований, которые занимаются расследованием дела о якобы имевшем место российском следе в президентской кампании в США, приступили к изучению второго досье на президента Дональда Трампа, сообщают «Известия» со ссылкой на The Guardian. По данным британского издания, автором досье стал политический активист Коди Ширер, ранее работавший журналистом. Подчеркивается, что в период президентства Билла Клинтона Ширер был близок к администрации США. Однако, в отличие от бывшего британского разведчика Кристофера Стила, являющегося первым автором досье на Трампа, Ширер не обладает опытом работы в спецслужбах и его информация изначально была воспринята скептически. Издание отмечает, что ФБР подходит к расследованию второго досье на Трампа со всей серьезностью. Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп назвал досье на него, которое содержит непроверенные сведения компрометирующего характера, «кучей мусора».