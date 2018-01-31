​Тенге торгуется выше 322,6 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 322,63 тенге, показав рост на 0,23 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $23,25 млн., показав снижение на $36 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:15 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $68,5 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть снижались во вторник на фоне укрепления доллара и растущей добычи сырья в США. Во вторник утром доллар вырос на 0,13% к корзине основных валют, до 89,392 пунктов, отойдя от минимального с декабря 2014 года значения в 88,43 пункта.

Рост нефтедобычи в США по-прежнему является одним из основных факторов, сдерживающих подъём рынка, говорят аналитики. По расчётам Минэнерго США, объём производства сырья в стране увеличился более чем на 17% с середины 2016 года и в настоящий момент находится на уровне 9,88 миллиона баррелей в сутки.

Большинство отраслевых экспертов сходятся в прогнозах относительно того, что добыча нефти в США уже скоро преодолеет отметку 10 млн. баррелей в сутки, учитывая активность бурения сланцев. На прошлой неделе число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло на 12 штук до 759, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.