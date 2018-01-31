Прорабатывается вопрос об их обязательной и регулярной ротации
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Заключать договоры о неподкупности со специалистами, занятыми в госзакупках, предлагает Шпекбаев
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Заключать договоры о неподкупности со специалистами, занятыми в сфере государственных закупок, предлагает председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«Сфера госзакупок по-прежнему остается в зоне высоких коррупционных рисков, что во многом связано с возможностью их проведения из одного источника. Сегодня без конкурса можно проводить закупки по 56 основаниям, что в пять раз больше по сравнению с далеким 2002 годом. Данный факт сам по себе представляет большой коррупционный риск», - сказал Шпекбаев на коллегии ведомства.

Он отметил, что в настоящее время в мажилисе находится законопроект, содержащий ряд важных поправок в этой сфере.

«Мы прорабатываем вопрос о введении обязательной регулярной ротации специалистов, занятых в сфере госзакупок, а также заключении с ними специальных договоров о неподкупности по опыту развитых стран», - заявил Шпекбаев.

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