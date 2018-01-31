Порядка 60 млрд тенге потратят на работу МФЦА за три года

Биржа МФЦА выйдет на самоокупаемость в течение 3-5 лет
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Биржа международного финансового центра «Астана» должна выйти на самоокупаемость в течение 3-5 лет. Пока же на создание полной инфраструктуры и работу финцентра планируется тратить ежегодно по 20 млрд тенге. Об этом в среду в ходе брифинга в правительстве сообщил управляющий МЦФА Кайрат Келимбетов.
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