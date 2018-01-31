Порядка 60 млрд тенге потратят на работу МФЦА за три года

Биржа международного финансового центра «Астана» должна выйти на самоокупаемость в течение 3-5 лет. Пока же на создание полной инфраструктуры и работу финцентра планируется тратить ежегодно по 20 млрд тенге. Об этом в среду в ходе брифинга в правительстве сообщил управляющий МЦФА Кайрат Келимбетов.

«В этом году и вообще в трехлетней заявке, мы планируем, что порядка 20 млрд тенге будет закладываться ежегодно на создание и функционирование фининститутов. В бюджете 2018 года заложено 20 млрд тенге. Биржа МФЦА планирует выйти на самоокупаемость в течение 3-5 лет», - рассказал Келимбетов.

По его заверениям, после того, как биржа будет выходить на самоокупаемость, сумма содержания МФЦА будет снижаться.

«Мы планируем что благодаря работе международного финансового центра «Астана», в ближайшие 3-5 лет будет привлечено от 3 до 5 млрд долларов. Это наша пессимистичная оценка», - также сообщил управляющий.

В целом, отметил Келимбетов, в течение 10 лет через институты МФЦА планируется привлечь в Казахстан до 40 миллиардов долларов, однако «это предварит оценки».

МФЦА начал работу с нового года, его международная презентация намечена на лето.