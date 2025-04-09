Количество налогов, платежей и сборов сократят в Казахстане

Также исключаются пять видов госпошлин
Тамара Вааль, Астана, Власть
Для упрощения налогового администрирования правительство Казахстана предлагает сократить количество налогов, платежей и сборов, а также несколько видов государственных пошлин. Об этом в среду в мажлисе в ходе обсуждения в первом чтении проекта нового Налогового кодекса сказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумагарин.
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