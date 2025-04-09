Также исключаются пять видов госпошлин
Количество налогов, платежей и сборов сократят в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Для упрощения налогового администрирования правительство Казахстана предлагает сократить количество налогов, платежей и сборов, а также несколько видов государственных пошлин. Об этом в среду в мажлисе в ходе обсуждения в первом чтении проекта нового Налогового кодекса сказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумагарин.

«Мы сокращаем количество налогов, платежей и сборов. Это шаг, который не только упростит налоговое администрирование, сэкономит время, но и даст компаниям возможность направить больше ресурсов на свое развитие», - сказал Жумангарин.

По его словам, вместо 12 налогов будет 11: единый земельный налог предлагается перенести в индивидуальный подоходный налог. Две платы из десяти – за размещение рекламы и за пользование лицензиями – планируется исключить.
Кроме того предлагается объединить три платы: за пользование водными ресурсами, за лесные пользования и за пользование животным миром.

«Будет плата за использование природных ресурсов», - уточнил министр, отметив, что количество ставок в этих платах будет сокращено на 77.

Вместе с тем будут сокращены шесть видов сборов, по ним планируется исключить 34 вида ставок. Также исключаются пять видов госпошлин, ставки по ним будут сокращены на 51.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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