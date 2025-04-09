Количество налогов, платежей и сборов сократят в Казахстане

Для упрощения налогового администрирования правительство Казахстана предлагает сократить количество налогов, платежей и сборов, а также несколько видов государственных пошлин. Об этом в среду в мажлисе в ходе обсуждения в первом чтении проекта нового Налогового кодекса сказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумагарин.

«Мы сокращаем количество налогов, платежей и сборов. Это шаг, который не только упростит налоговое администрирование, сэкономит время, но и даст компаниям возможность направить больше ресурсов на свое развитие», - сказал Жумангарин.

По его словам, вместо 12 налогов будет 11: единый земельный налог предлагается перенести в индивидуальный подоходный налог. Две платы из десяти – за размещение рекламы и за пользование лицензиями – планируется исключить.

Кроме того предлагается объединить три платы: за пользование водными ресурсами, за лесные пользования и за пользование животным миром.

«Будет плата за использование природных ресурсов», - уточнил министр, отметив, что количество ставок в этих платах будет сокращено на 77.

Вместе с тем будут сокращены шесть видов сборов, по ним планируется исключить 34 вида ставок. Также исключаются пять видов госпошлин, ставки по ним будут сокращены на 51.